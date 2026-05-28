Dieser neue Bowl-Hotspot hat jetzt mitten in Graz eröffnet

Bunte Bowls, frische Zutaten und ein modernes Streetfood-Konzept: Mit Fat Monk eröffnet jetzt ein neuer Gastro-Spot direkt am Grieskai in Graz. Die Marke aus Wien setzt dabei auf schnelle Küche und regionalem Fokus.

Wer in Graz gerne Bowls, frische Zutaten und moderne Streetfood-Küche mag, bekommt ab sofort eine neue Anlaufstelle. Die österreichische Marke Fat Monk hat am Mittwoch jetzt ihren ersten Standort in der Steiermark eröffnet. Der neue Store befindet sich direkt am Grieskai 2, gegenüber des Grazer Kunsthauses, mitten in der Grazer Innenstadt, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: Gastro-Neueröffnung: Graz bekommt ein neues Bowl-Lokal.

Von Wien jetzt auch nach Graz

Gegründet wurde Fat Monk ursprünglich in Wien. Dort hat sich das Konzept in den vergangenen Jahren zu einer bekannten Bowl-Marke entwickelt. Jetzt soll auch Graz erobert werden. Für das Unternehmen ist der neue Standort ein wichtiger Schritt. Insgesamt betreibt Fat Monk mittlerweile elf Filialen in Österreich und weitere Standorte in Deutschland.

Bowls zum Selber-Zusammenstellen

Das Konzept setzt vor allem auf individuell zusammengestellte Bowls. Gäste können Zutaten, Toppings und hausgemachte Saucen selbst kombinieren. Auf der Speisekarte stehen vegetarische, vegane und fleischhaltige Varianten. Dabei treffen internationale Streetfood-Ideen auf regionale Produkte und saisonale Zutaten. Für Geschäftsführer Philipp Zinggl passt Graz perfekt zur Marke. „Graz ist für uns ein idealer Markt: jung, urban und offen für moderne Food-Konzepte“, erklärt er gegenüber mehren Medien. Gerade die lebendige Gastro- und Studentenszene mache die Stadt besonders interessant.

Bestellung auch per App möglich

Wer wenig Zeit hat, kann bei Fat Monk auch digital bestellen. Über die eigene App lassen sich Speisen vorab bestellen und kontaktlos bezahlen. Zusätzlich gibt es ein Bonussystem für Stammkunden. Fat Monk gehört übrigens zur österreichischen DoN group und wächst seit der Gründung im Jahr 2018 kontinuierlich weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 09:13 Uhr aktualisiert