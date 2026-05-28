Uni-Sparpläne sorgen für Proteste: Jetzt demonstriert auch Graz

Nach den massiven Protesten in Wien gehen nun auch in Graz Studierende und Hochschulvertreter heute auf die Straße. Hintergrund sind geplante Budget-Kürzungen an Österreichs Universitäten.

Die Diskussion rund um die geplanten Einsparungen an Österreichs Universitäten spitzt sich weiter zu. Nachdem am Mittwoch tausende Menschen in Wien gegen die Budgetpläne protestiert haben, wird am Donnerstag auch in Graz demonstriert. Studierende, Hochschulvertretungen und Universitäten warnen vor weitreichenden Folgen für Forschung, Lehre und Studienbedingungen. Auch Graz Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) warnt vor „einem schweren Schaden für Wissenschaft und Wirtschaft“, 5 Minuten hat berichtet.

©Canva Montage/5 Minuten + KPÖ Graz Bürgermeisterin Elke Kahr warnt vor den Folgen der Kürzungen.

Millionen-Einsparungen geplant

Konkret geht es um die angekündigten Sparmaßnahmen des Wissenschaftsministeriums. Ab 2028 soll das Budget der heimischen Universitäten für ein Jahr eingefroren werden. Laut aktuellen Plänen müssten dadurch rund 190 Millionen Euro eingespart werden. An mehreren Universitäten sorgt das für große Unsicherheit. Befürchtet werden unter anderem überfüllte Lehrveranstaltungen, weniger Kursangebote sowie Einschnitte beim Personal. Steirische Rektoren und Rektorinnen stellten sich bereits auf die Barrikade, 5 Minuten hat berichtet: Job-Angst an Unis: Jede fünfte Stelle in Graz und Leoben wackelt.

©Uni Graz/Schiffer „Das ist kein Sparpaket, das ist ein Kahlschlag am Herzen der Wissensregion Steiermark. Wenn diese Kürzungen kommen, verlieren wir Spitzenforschung, verlängern Studien, verlieren junge Talente und gefährden Wohlstand und Innovationskraft der gesamten Region“, erklären die steirischen Rektoren und Rektorinnen.

Tausende protestierten bereits in Wien

Am Mittwoch zogen bereits tausende Menschen durch die Wiener Innenstadt. Laut Österreichischer Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft nahmen rund 21.000 Personen an den Protesten teil, 5 Minuten hat berichtet: Protest gegen Sparkurs: 21.000 Menschen demonstrieren in Wien. Die Demonstration führte von der Universität Wien bis zum Wissenschaftsministerium und weiter vor das Bundeskanzleramt. Jetzt erreicht der Protest auch die Steiermark. Für Donnerstag ist in Graz eine größere Demonstration angekündigt. Die Kundgebung startet um 14 Uhr im Stadtpark und führt anschließend über die Sporgasse bis zum Hauptplatz. Mehrere Studierendenvertretungen und Initiativen haben zur Teilnahme aufgerufen. „Angesichts der drohenden dramatischen Budgetkürzungen wollen wir auf die negativen Folgen aufmerksam machen und uns als Universität gemeinsam Gehör verschaffen. Deshalb rufen die Österreichische Hochschüler:innenschaft und die Universität gemeinsam zu großen Kundgebung auf,“ so auf der Social Media Seite der Universität Graz.

Diskussion um Studiengebühren flammt erneut auf

Im Zuge der Budgetdebatte wird auch wieder über mögliche Studiengebühren diskutiert. Der Rektor der Universität Graz, Peter Riedler, sieht darin zwar grundsätzlich eine mögliche Option, warnt aber vor vorschnellen Lösungen. Ein gerechtes Modell müsse soziale Absicherung, Stipendien und faire Bedingungen berücksichtigen. Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft lehnt Studiengebühren weiterhin klar ab. Stattdessen fordert sie andere Formen der Finanzierung.

Sorge um Qualität der Hochschulen

Auch von anderen Universitäten kommt Kritik an den Sparplänen. Mehrere Hochschulvertreter warnen davor, dass finanzielle Kürzungen langfristig die Qualität des Studiums und die Chancengleichheit gefährden könnten. Gerade junge Menschen dürften laut Kritikern nicht aus finanziellen Gründen von einem Studium abgehalten werden.

©Marusa Puhek Wissenschaftssprecherin der Grünen Veronika Nitsche forderte die steirische ÖVP auf, sich innerhalb der Bundesregierung klar gegen die geplanten Kürzungen an den Universitäten zu stellen.

Nitsche fordert klares Signal der steirischen ÖVP an den Kanzler

Zusätzlich meldeten sich vor der heutigen Demonstration auch die Grünen zu Wort. Wissenschaftssprecherin Veronika Nitsche forderte die steirische ÖVP auf, sich innerhalb der Bundesregierung klar gegen die geplanten Kürzungen an den Universitäten zu stellen. „Die Steiermark ist ein Wissenschafts- und Forschungsstandort mit internationaler Bedeutung. Gerade die steirische ÖVP darf nicht tatenlos zusehen, wenn bei unseren Universitäten gekürzt werden soll. Sie stellt den Bundeskanzler und muss ihren Einfluss in Wien nutzen, um diesen Kahlschlag bei Bildung und Forschung zu verhindern“, so Nitsche. Die Grünen kündigten zudem Unterstützung für die heutigen Proteste an.