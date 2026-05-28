7,25 Millionen Euro Schulden: Grazer Traditionsunternehmen insolvent

Das Grazer Unternehmen Fleissner + Partner hat ein Sanierungsverfahren beantragt. Betroffen sind zahlreiche Gläubiger, Millionenforderungen und auch ein umstrittenes Hotelprojekt in Wien spielt dabei eine zentrale Rolle.

Das Grazer Unternehmen Fleissner + Partner Gesellschaft m.b.H. hat beim Landesgericht für ZRS Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Donnerstag bekannt gab, sind rund 80 Gläubiger sowie 13 Mitarbeiter betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Insolvenzantrag auf rund 7,25 Millionen Euro.

Hotelprojekt in Wien brachte Unternehmen unter Druck

Das 1990 gegründete Unternehmen mit Sitz in Graz ist auf Generalplanung, Projektentwicklung und Bauträgerleistungen spezialisiert. Laut Antrag soll vor allem ein mittlerweile abgeschlossenes Hotelprojekt in Wien zur finanziellen Krise geführt haben. Demnach seien im Zuge des Projekts erhebliche Mehrkosten entstanden. Zwar habe es zunächst eine Einigung mit dem Auftraggeber gegeben, später seien jedoch weitere Zahlungen eingestellt worden. Eine außergerichtliche Lösung sei laut Unternehmen letztlich nicht mehr zustande gekommen. Allein aus diesem Projekt sollen noch offene Forderungen in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro bestehen.

Millionen-Schulden und offene Forderungen

Die Passiva werden mit insgesamt 7,252 Millionen Euro angegeben. Davon entfallen laut AKV rund 4,2 Millionen Euro auf offene Verbindlichkeiten gegenüber Professionisten. Weitere 2,7 Millionen Euro betreffen verbundene Unternehmen. Die Aktiva beziffert das Unternehmen mit rund 5,1 Millionen Euro. Ein Großteil davon besteht aus offenen Forderungen und abrechenbaren Leistungen.

Unternehmen will weitermachen

Trotz der Insolvenz soll der Betrieb fortgeführt werden. Das Unternehmen verweist im Antrag auf mehrere laufende Bau- und Entwicklungsprojekte, die künftig Einnahmen sichern sollen. Zusätzlich soll eine geplante Veräußerung einer Liegenschaftskaufoption kurzfristig rund 586.000 Euro einbringen. Den Gläubigern wird im Rahmen des Sanierungsplans eine Barquote von 20 Prozent angeboten. Zusätzlich soll eine sogenannte Treuhandsanierung erfolgen. Dabei könnten mögliche Zahlungen aus dem Wiener Hotelprojekt ebenfalls an die Gläubiger fließen. Laut AKV wäre im Idealfall sogar eine vollständige Befriedigung der Forderungen möglich. Mit der zeitnahen Eröffnung des Sanierungsverfahrens wird gerechnet. Forderungen können ab sofort über den Alpenländischen Kreditorenverband angemeldet werden.