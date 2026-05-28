Graz-Wahl: „Mobilität ohne ideologische Scheuklappen“

Vor der Graz-Wahl am 28. Juni haben Leser von 5 Minuten ihre Fragen an die Spitzenkandidaten gestellt. Diesmal antwortet FPÖ-Kandidat René Apfelknab und spricht über Sicherheit, Verkehr, Migration und Familienpolitik.

Die FPÖ tritt heuer in allen 17 Grazer Bezirken an und setzt laut Spitzenkandidat René Apfelknab vor allem auf „Hausverstand, Sicherheit und Bürgernähe“. Im Exklusiv-Gespräch mit 5 Minuten erklärte der Freiheitliche, welche Maßnahmen seine Partei im Falle einer Regierungsbeteiligung rasch umsetzen würde.

Videoüberwachung und mehr Beleuchtung gefordert

Vor allem beim Thema Sicherheit sieht die FPÖ dringenden Handlungsbedarf. Viele Menschen hätten laut Apfelknab das Gefühl, dass sich Graz in den vergangenen Jahren stark verändert habe. Deshalb fordert die FPÖ unter anderem Videoüberwachung an Kriminalitäts-Hotspots und eine bessere Beleuchtung öffentlicher Bereiche. „Als langjähriger Bezirkspolitiker liegt mir die Bürgernähe besonders am Herzen. Das bedeutet nicht nur zuzuhören, sondern die Anliegen und Anregungen der Menschen ernst zu nehmen und in politische Entscheidungen tatsächlich einfließen zu lassen“, erklärt Apfelknab. Zu den ersten Maßnahmen seiner Partei würden laut eigenen Angaben außerdem eine Überarbeitung des Mobilitätsplans sowie eine priorisierte Vergabe von Gemeindewohnungen an einheimische Bürger zählen.

„Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklappen“

Ein besonders großes Thema bei den Leserfragen war die Verkehrssituation in Graz. Baustellen, neue Verkehrsführungen und Diskussionen um Radwege beschäftigen derzeit viele Menschen in der Stadt. Apfelknab fordert ein Umdenken: „Ebenso wichtig ist uns eine Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklappen, die auf sachorientierten Lösungen basiert.“ Die FPÖ spricht sich dabei klar für mehr Berücksichtigung der Autofahrer aus. Konkret fordert Apfelknab ein funktionierendes Parkleitsystem in der Innenstadt sowie zusätzliche Park-and-Ride-Anlagen an den Stadteinfahrten. Auch manche Radwegprojekte müssten laut ihm „kritisch hinterfragt“ werden. Zusätzlich kritisiert der FPÖ-Spitzenkandidat das aktuelle Baustellenmanagement: „Das Baustellenmanagement sollte stärker auf die Interessen von Wirtschaftstreibenden und Pendlern abgestimmt werden. Hier läuft derzeit vieles nicht optimal.“

Migration beschäftigt viele Grazer

Besonders häufig werde in Gesprächen mit Bürgern auch das Thema Migration angesprochen. „Auch die Entwicklungen im Bereich Migration bereiten vielen Bürgern Sorgen“, sagt Apfelknab. Als Beispiel nennt er den geplanten Neubau einer Moschee im Bezirk Puntigam. Die FPÖ lehne dieses Projekt „als einzige Partei kategorisch ab“.

Diskussion um parteiinterne Konflikte

Kurz vor dem Wahlkampf sorgten parteiinterne Ausschlüsse in der Grazer FPÖ für Schlagzeilen. Bernhard Dohr und Fabian Gutschreiter wurden aus der Partei ausgeschlossen. Apfelknab versucht, die Auswirkungen herunterzuspielen: „Faktum ist, dass diese Entscheidungen lediglich eine kleinere Änderung auf der Gemeinderatswahlliste zur Folge hatten.“ Die FPÖ habe dennoch eine „exzellente Gemeinderatsliste“ aufgestellt, die einstimmig beschlossen worden sei.

Ausbau von Kinderbetreuung und Schulen

Auch Familienpolitik war Thema der Leserfragen. Laut Apfelknab müsse Graz verstärkt in Kinderbetreuung und Schulen investieren. „Der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen sowie die Modernisierung der Schulen müssen aus unserer Sicht politisch klar priorisiert werden“, erklärt er. Gleichzeitig betont der FPÖ-Politiker: „Die bestmöglichen Entwicklungsräume für Kinder und Familien zu schaffen, ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen für unsere Stadt.“

Stadion-Frage: „Zuerst finanzielle Rahmenbedingungen klären“

Seit Jahren wird in Graz auch über ein modernes Stadion diskutiert. Für Apfelknab müsse zuerst die Finanzierung klar geregelt werden. „Wichtig ist, dass die Stadt Graz zunächst die notwendigen finanziellen Rahmenbedingungen klar definiert“, sagt er. Erst danach könne man seriös mit Bund, Land und Vereinen über konkrete Lösungen sprechen.

„Graz soll seine Identität bewahren“

Mit Blick auf die kommenden fünf Jahre fordert die FPÖ vor allem mehr Sparsamkeit, wirtschaftsfreundlichere Rahmenbedingungen und eine Verwaltungsreform. „Im Bereich der Finanzen braucht es Verantwortungsbewusstsein und den Mut, die richtigen Prioritäten zu setzen. In der Wirtschafts- und Standortpolitik sind mehr proaktive Initiativen seitens der Stadtregierung sowie eine Deregulierung städtischer Vorgaben notwendig. Darüber hinaus müssen wir eine engagierte Verwaltungsreform auf den Weg bringen.

Graz soll seine Identität als weiß-grüne Landeshauptstadt bewahren. Ein zentrales Anliegen der FPÖ ist außerdem, dass die Leistungsträger unserer Gesellschaft optimale Rahmenbedingungen vorfinden“, erklärt Apfelknab abschließend. Die Gemeinderatswahl in Graz findet am 28. Juni 2026 statt.