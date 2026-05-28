Jubiläum: Stadt Graz feiert heuer 35 Jahre Klimabündnis

Seit 35 Jahren setzt Graz gemeinsam mit dem Klimabündnis ein Zeichen für Klimaschutz. Die Stadt war eine der ersten Europas, die dem Netzwerk beigetreten ist und blickt nun auf zahlreiche Umwelt- und Klimaprojekte zurück.

Die Stadt Graz feiert heuer ein besonderes Umwelt-Jubiläum: Bereits seit 35 Jahren ist die steirische Landeshauptstadt Teil des europäischen Klimabündnis-Netzwerks. Damit zählt Graz zu den ersten Städten Europas, die sich bereits Anfang der 1990er-Jahre aktiv zu Klimaschutz, nachhaltiger Entwicklung und internationaler Verantwortung bekannt haben.

Graz war Vorreiter beim Klimaschutz

1991 trat Graz dem Klimabündnis bei, lange bevor Klimaschutz zu einem der zentralen politischen Themen wurde. Heute gehören mehr als 1.100 Gemeinden in Österreich sowie über 2.000 Städte und Gemeinden aus insgesamt 27 europäischen Ländern dem Netzwerk an. Die Partnerschaft verbindet Gemeinden in Europa mit indigenen Völkern im Amazonasgebiet und verfolgt das Ziel, regionale Klimaschutzmaßnahmen mit globaler Verantwortung zu verbinden.

„Klimaschutz und Lebensqualität gehören zusammen“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) betont die lange Tradition der Stadt im Bereich Klimaschutz: „Graz war 1991 eine der ersten Städte Europas, die dem Klimabündnis beigetreten sind und das aus voller Überzeugung.“ Seitdem seien gemeinsam mit dem Klimabündnis Steiermark zahlreiche Projekte umgesetzt worden, die sowohl den Alltag der Grazer verbessern als auch den Klimaschutz stärken sollen.

Klimaprojekte direkt in Graz sichtbar

Besonders sichtbar werde die Zusammenarbeit laut Stadt Graz bei zahlreichen Projekten der vergangenen Jahre. Dazu zählen unter anderem die „Urbanen Klimarundgänge“, bei denen seit 2019 Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Graz geführt werden, um Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen direkt vor Ort kennenzulernen. Auch das Projekt „Energiesparen macht Schule“ wurde gemeinsam umgesetzt. Dabei wurden 50 Grazer Schulen auf ihr Energiesparpotenzial untersucht.

Von Ernährung bis Unternehmen

Weitere Projekte beschäftigen sich mit klimafreundlicher Ernährung, nachhaltigem Alltag und regionaler Wirtschaft. Im Rahmen von Kochworkshops unter dem Motto „Graz isst klimafreundlich“ erhielten Bürgerinnen und Bürger Tipps für nachhaltige Ernährung. Zusätzlich wurden Grazer Betriebe mithilfe sogenannter „Klima-Quick-Checks“ auf mögliche Klimaschutzmaßnahmen überprüft.

Klimaschutz beginnt vor der Haustür

Für Klimabündnis-Steiermark-Geschäftsführer Friedrich Hofer zeigt das Jubiläum, wie wichtig lokale Maßnahmen sind: „Klimabündnis-Gemeinden zeigen, dass Klimaschutz direkt vor der eigenen Haustür beginnt.“ Investitionen in erneuerbare Energie, nachhaltige Mobilität und Kreislaufwirtschaft würden nicht nur das Klima schützen, sondern auch die Lebensqualität langfristig verbessern.