Demo gegen Uni-Sparpläne in Graz: „Wir werden nicht still dasitzen“

Studierende und Universitäten gehen heute in Graz gemeinsam auf die Straße. Sie warnen vor drastischen Folgen geplanter Budgetkürzungen - für Forschung, Lehre und den gesamten Standort Graz.

Aktuell findet in Graz eine große Demonstration gegen die geplanten Budgetkürzungen an Österreichs Universitäten statt. Treffpunkt war 14 Uhr in der Wilhelm-Fischer-Allee im Grazer Stadtpark. Organisiert wird die Kundgebung gemeinsam von der Österreichischen Hochschüler (ÖH) und den Universitäten. Mit den Protesten wollen Studierende, Lehrende und Universitätsvertretungen auf die möglichen Folgen der Einsparungen aufmerksam machen. Hintergrund ist das geplante Universitätsbudget für die Jahre 2028 bis 2030. Laut bisherigen Plänen sollen den 22 öffentlichen Universitäten insgesamt nur noch 15,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen – rund eine Milliarde weniger als in der aktuellen Leistungsvereinbarungsperiode von 2025 bis 2027.

©5 Minuten

„Wir werden nicht still dasitzen“

Auch in anderen Städten wird protestiert. In Klagenfurt gingen bereits Hunderte Menschen auf die Straße. Sie warnen vor massiven Auswirkungen auf Forschung, Lehre und die Zukunft des Bildungsstandorts Österreich. In Graz rechnete man ebenfalls mit einer großen Beteiligung – und ein Lokalaugenschein zeigt: Zahlreiche Menschen haben sich versammelt. „Demos sind immer ein guter Aufruf, um Masse zu zeigen und dass ein Thema wichtig ist“, erklärt Ida Edlinger-Pammer, 1. stellvertretene Vorsitzende der ÖH gegenüber 5 Minuten. Sie hoffe auf rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken ist das Wichtigste. Wir werden nicht still dasitzen und die Regierung machen lassen“, betont sie. Besonders kritisch sieht Edlinger-Pammer, dass ihrer Meinung nach erneut bei den Schwächsten gespart werde. „Gekürzt wird immer bei den Schwächsten und das ist fatal für die Zukunft und für Graz – auch auf wirtschaftlicher Ebene.“

©5 Minuten | Zahlreiche Studierende und Uni-Mitarbeiter gehen heute in Graz auf die Straße.

Kritik an geplanter Verschiebung

Auch ÖH-Vorsitzende Mary Weitzer übt deutliche Kritik am Vorgehen der Bundesregierung. Die angekündigte Vertagung der Entscheidungen bis September bezeichnet sie als „feige Entscheidung“. „Das auf September zu verschieben und hinter verschlossenen Türen zu entscheiden, ist unserer Meinung nach eine feige Entscheidung“, so Weitzer.

©5 Minuten Ida Edlinger-Pammer (links) und mary weitzer (rechts)

SPÖ warnt vor Folgen für Gesundheitsversorgung

Unterstützung erhalten die Protestierenden auch von der Politik. In einer Aussendung spricht sich die SPÖ klar gegen die Einsparungen aus. Spitzenkandidatin Doris Kampus warnt insbesondere vor den Folgen für den Gesundheitsbereich in Graz. „Kürzungen bei den Universitäten sind eindeutig kaputtsparen“, so Kampus. Graz sei als Studentenstadt sowie Wissenschafts- und Forschungsstandort eng mit den Universitäten verbunden. Besonders alarmierend seien mögliche Auswirkungen auf die medizinische Versorgung. Durch den Wegfall von bis zu 120 Arztstellen am LKH Graz könnte die Gesundheitsversorgung nachhaltig geschwächt werden, heißt es seitens der SPÖ. Die Demonstration in Graz soll deshalb auch ein deutliches Signal nach Wien senden: Studierende und Universitäten wollen die geplanten Kürzungen nicht kampflos hinnehmen.

©SPÖ Kampus zur Studentendemo: „Graz braucht mehr Ärzte und nicht weniger!“

KPÖ: „Gezielter Angriff auf Wissenschaft und Forschung“

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler spricht in diesem Zusammenhang von einem „gezielten Angriff auf Wissenschaft und Forschung“. Sie warnt vor konkreten Folgen wie gestrichenen Lehrveranstaltungen, ausgedünnten Studienplänen und einer verschlechterten Betreuungssituation. „Wenn Lehrveranstaltungen gestrichen, Studienpläne ausgedünnt, Betreuung verschlechtert und Studien verschoben werden, dann sind das unmittelbare Einschnitte in die Ausbildung junger Menschen“, so Klimt-Weithaler. Besonders kritisch sieht sie auch die Auswirkungen auf Beschäftigte an den Hochschulen: Jede fünfte Person könnte ihren Arbeitsplatz verlieren, zudem würden die Folgen weit über die Universitäten hinausreichen und auch Wirtschaft und Gesellschaft betreffen.

©KPÖ Um sich gegen diesen Kahlschlag zu wehren, ist die KPÖ, KJÖ und der KSV… ©KPÖ …heute gemeinsam mit tausend anderen Demonstrant:innen auf die Straße gegangen.

Nitsche (Grüne) warnt vor Folgen für Hochschulstandort Steiermark

Auch die Grünen unterstützen die heutigen Proteste gegen die geplanten Kürzungen. Bildungs- und Wissenschaftssprecherin Veronika Nitsche fordert die steirische ÖVP auf, sich innerhalb der Bundesregierung klar gegen die Einsparungen an den Universitäten zu positionieren. „Die Steiermark ist ein Wissenschafts- und Forschungsstandort mit internationaler Bedeutung“, betont Nitsche. Kürzungen würden nicht nur Studierende und Beschäftigte treffen, sondern auch den gesamten Standort Steiermark schwächen. Besonders für Graz und Leoben seien starke Hochschulen entscheidend für Innovation, Forschung und Arbeitsplätze.

©Grüne Nitsche fordert klares Signal der steirischen ÖVP an den Kanzler.

Rund 6.500 Menschen nahmen an Demo teil

„Insgesamt versammelten sich rund 6.500 Menschen in Graz zur #Unisretten-Demonstration, organisiert von den Grazer Hochschüler:innenschaften (ÖH Uni Graz, ÖH Kunst Universität Graz, ÖH Pädagogische Hochschule Steiermark,HTU Graz, ÖH Medizinische Universität Graz)“, bilanziert die ÖH Uni Graz. Gemeinsam machten Studierende, Lehrende, Forschende, Universitätsmitarbeiter:innen und Unterstützer:innen deutlich: Kürzungen im Hochschulbereich werden nicht akzeptiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 20:41 Uhr aktualisiert