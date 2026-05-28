NEOS starten Grazer Wahlkampf mit Fokus auf Bildung und Stadtfinanzen

Die NEOS haben am Donnerstag auf der Murinsel ihren Wahlkampf für die Gemeinderatswahl in Graz eröffnet. Im Mittelpunkt stehen Forderungen nach Reformen in Bildung, Kinderbetreuung und Budgetpolitik.

Auf der Murinsel haben die Grazer NEOS am Donnerstag offiziell ihren Wahlkampf für die kommende Gemeinderatswahl gestartet. Unter dem Motto „Weniger herumeiern. Mehr Mut.“ präsentierte die Partei zentrale inhaltliche Schwerpunkte, die aus ihrer Sicht in der Stadtpolitik seit Jahren zu wenig Beachtung finden. Bei der Auftaktveranstaltung waren unter anderem Spitzenkandidat Philipp Pointner, NEOS-Landessprecher Niko Swatek, Bundesgeschäftsführerin Claudia Jäger sowie Nationalrat Veit Dengler und weitere Mandatar und Kandidat anwesend.

Fokus auf Bildung und Kinderbetreuung

Im Zentrum der Kampagne steht laut NEOS vor allem der Bildungsbereich. Spitzenkandidat Philipp Pointner kritisiert bestehende Entwicklungen in der Stadt scharf und sieht dringenden Handlungsbedarf bei Sprachförderung, Schulangeboten und Kinderbetreuung. „Jedes zweite Volksschulkind in Graz spricht zu Hause nicht Deutsch. Viel zu viele Kinder fallen schon in jungen Jahren zurück, und gleichzeitig fehlen weiter Betreuungsplätze“, so Pointner. Graz dürfe seine Zukunft nicht lediglich verwalten, sondern müsse stärker in Bildung investieren. Die NEOS fordern in diesem Zusammenhang unter anderem eine verstärkte Sprachförderung im Kindergarten, zusätzliches Betreuungspersonal an Schulen sowie eine Garantie auf Kinderbetreuungsplätze für alle Familien in der Stadt.

Kritik an Budgetentwicklung der Stadt

Ein weiterer Schwerpunkt des Wahlkampfs ist die finanzielle Situation der Stadt Graz. NEOS-Landessprecher Niko Swatek spricht von einer wachsenden finanziellen Belastung und strukturellen Problemen. Graz wachse stark, während gleichzeitig die Stadtregierung bei zentralen Zukunftsthemen hinterherhinke, so Swatek. Einsparungen sollen aus Sicht der NEOS vor allem im Verwaltungs- und Politikbereich erfolgen. Ziel sei es, Mittel gezielter einzusetzen und stärker nach Wirksamkeit zu vergeben. „Wer sparen will, muss bei sich selbst anfangen und nicht bei Kindern, Familien oder Schulen“, so Swatek.

Wirtschaft und Standort als weiterer Schwerpunkt

Neben Bildung und Budgetpolitik sehen die NEOS auch wirtschaftspolitischen Reformbedarf. Graz solle sich stärker als Standort für Unternehmen, Start-ups und Innovationen positionieren. Gefordert werden schnellere Verwaltungsverfahren, weniger Bürokratie sowie bessere Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen und Investitionen. Die Stadt müsse sich als Bildungs- und Wirtschaftsstandort weiterentwickeln, betonte Pointner. Abschließend verwies er auf den Anspruch der Partei, Veränderungen in der Stadtpolitik anzustoßen. „Graz braucht keine Verwaltung des Stillstands mehr, sondern endlich den Mut zu Reformen“, so Pointner.