Käferbohnen, Knödel und Wein: So präsentierte sich Graz in Hamburg

Mit einer Veranstaltung auf der MS Riverstar hat die Erlebnisregion Graz ihre Internationalisierungsoffensive gestartet. Mehr als 100 Gäste erlebten dabei Kulinarik, Musik und Kultur aus der Steiermark.

Die Erlebnisregion Graz hat am Mittwoch, dem 27. Mai, erstmals eine Veranstaltung auf internationalem Boden durchgeführt. Im Rahmen einer Präsentation auf der MS Riverstar in Hamburg stellte sich die Region vor mehr als 100 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Medien, Kultur, Gastronomie und Sport vor. Ziel der Veranstaltung war es laut Organisatoren, Graz und die Steiermark international stärker zu positionieren sowie die bestehenden Flug- und Bahnverbindungen in den Fokus zu rücken.

Steirische Kulinarik im Mittelpunkt

Im Zentrum des Abends stand die regionale Küche der Steiermark. Genussbotschafter Johann Lafer und Haubenkoch Christof Widakovich servierten mehrere typische Gerichte aus der Region. Angeboten wurden unter anderem gebackener Grazer Krauthäuptel, Erdäpfel-Grammelknödel mit Sauerkraut, Ochsenwangerl mit Käferbohnen-Erdäpfelstrudel sowie Spagatkrapfen mit Preiselbeeren. Begleitet wurde das kulinarische Angebot von steirischen Weinen, die von „Wein Steiermark“ präsentiert wurden.

©Region Graz – www.wolfganghummer.com | Vertreter des THW Kiel: Christian Robohm, Dietmar Peißl, Filip Jicha , Heinz Peterka, Viktor Szilágyi

Gäste aus Medien, Sport und Kultur

Unter den Gästen befanden sich laut Veranstaltern auch mehrere prominente Persönlichkeiten mit Bezug zur Steiermark, darunter Fernsehkoch Tim Mälzer, Sänger Sascha sowie Vertreter des deutschen Handballklubs THW Kiel. Die Mannschaft absolvierte bereits mehrfach Trainingslager in Graz. Auch musikalisch wurde die Steiermark präsentiert. Die Band „Alle Achtung“ aus Thal sowie das Steirische Volksliedwerk mit Michael Weißensteiner gestalteten das musikalische Programm und spannten dabei einen Bogen zwischen urbanem Graz und dem ländlichen Umland.

Auftakt der Internationalisierungsoffensive

Die Veranstaltung war Teil einer breiter angelegten Internationalisierungsoffensive der Erlebnisregion Graz. Sylvia Loidolt, Vorsitzende der Erlebnisregion Graz, und Geschäftsführerin Susanne Haubenhofer zeigten sich nach dem Auftakt zufrieden. „Wir bringen kein Event, sondern ein Stück steirisches Lebensgefühl nach Hamburg“, erklärten die beiden Verantwortlichen.