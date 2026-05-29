Grazer Firma rutscht in Sanierungsverfahren

In Graz wurde über die Fleissner + Partner Gesellschaft m.b.H. ein Sanierungsverfahren eröffnet. Gläubiger müssen jetzt mehrere Fristen im Blick behalten.

Am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, wurde laut KSV1870 über das Vermögen der Fleissner + Partner Gesellschaft m.b.H. ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Zuständig ist das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz. Das Verfahren läuft unter der Geschäftszahl 27 S 98/26b.

Wichtige Fristen

Zum Insolvenzverwalter wurde die ScherbaumSeebacher Rechtsanwälte GmbH bestellt. Vertreten wird sie durch den Geschäftsführer MMag. Gerhard Schedlbauer. Für Gläubiger ist nun vor allem die Anmeldefrist wichtig. Diese wurde mit 30. Juni 2026 bestimmt. Bis dahin können Forderungen angemeldet werden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 14. Juli 2026 statt. Dabei wird unter anderem geprüft, welche Forderungen im Verfahren berücksichtigt werden. Für den 18. August 2026 wurde die Sanierungsplan-, besondere Prüfungs- und Schlussrechnungstagsatzung anberaumt. Auch dieser Termin ist für die weiteren Schritte im Verfahren wichtig.