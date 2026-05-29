Grazer VinziNest erstrahlt nach Sanierung in neuem Glanz

In Graz gibt es wieder mehr Schutz für Menschen ohne fixen Schlafplatz: Das VinziNest in der Maria-Stromberger-Gasse wurde nach einer umfassenden Sanierung wiedereröffnet.

Drei Jahre nach dem Start des Projekts ist das VinziNest am alten Standort in der Grazer Maria-Stromberger-Gasse 14 wieder geöffnet. Für die VinziWerke geht damit eines der herausforderndsten Projekte seit Bestehen der Organisation zu Ende. Die Notschlafstelle besteht seit 1992 und ist ein wichtiger Teil der Grazer Wohnungslosenhilfe. Gemeinsam mit dem VinziSchutz, der Einrichtung für Frauen, können im Winter bis zu 120 Menschen pro Tag aufgenommen werden.

16.000 bis 18.000 Nächtigungen im Jahr

Wie wichtig diese Plätze sind, zeigen die Zahlen: VinziNest und VinziSchutz kommen gemeinsam auf 16.000 bis 18.000 Nächtigungen im Jahr. Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, die oft schwere Lebensgeschichten mitbringen. Genannt werden gesundheitliche und psychische Erkrankungen, Diskriminierung und vererbte Armut. Gerade deshalb sollen die Einrichtungen einen sicheren und warmen Schlafplatz bieten.

Gebäude war marod

Die Entscheidung zur Generalsanierung fiel bereits 2022, noch unter VinziWerke-Gründer Pfarrer Wolfgang Pucher. In den vergangenen Jahrzehnten waren nur kleinere und notwendige Renovierungen gemacht worden. Die Bausubstanz der Gebäude war stark in Mitleidenschaft gezogen. Während der Bauzeit zogen VinziNest und VinziSchutz in ein Übergangsquartier nach Liebenau. Die reinen Bauarbeiten dauerten rund eineinhalb Jahre. VinziWerke-Obfrau Martina Schröck sagt dazu: „In über 30 Jahren Betrieb wurden nur kleinere und notwendige Renovierungsmaßnahmen in den Notschlafstellen vorgenommen. Dass eine Kernsanierung dringend notwendig war um die Gebäude vor dem Verfall zu bewahren, war unumstritten.“

©Alexander Danner | Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit bietet das VinziNest wieder sichere Schlafplätze für Menschen in Not.

Kosten stark gestiegen

Finanziert wurde das Projekt unter anderem mit Förderungen des Landes Steiermark, der Stadt Graz und der Diözese Graz-Seckau. Auch Sanierungsförderungen, Sponsorings und Spenden flossen ein. Trotzdem wurde das Budget deutlich überschritten. Statt der zuletzt angenommenen 2,9 Millionen Euro liegen die Kosten nun bei zumindest 3,8 Millionen Euro. 400.000 Euro kamen aus den Rücklagen der VinziWerke. Schröck richtet deshalb einen dringenden Appell an die Bevölkerung: „Damit sind nun auch die letzten unserer Reserven verbraucht und wir brauchen die Unterstützung von Spender*innen mehr denn je. Ich möchte diesen Anlass auch nutzen um alle Menschen zu bitten uns weiterhin zu unterstützen, damit wir die VinziWerke langfristig absichern können.“

Mehr Komfort

Für die Bewohner bringt die Sanierung spürbare Verbesserungen. Es gibt nun einen barrierefreien Zugang im Erdgeschoß, bessere Luft durch eine zentrale Belüftungsanlage, genug Nasszellen, Bodenheizung und neue Aufenthaltsräume. Auch bei Bausubstanz, Elektroleitungen, Installationen und Dach wurde nachgebessert. VinziNest-Leiter Ingo Sommer freut sich über den Neustart: „Endlich können wir mit dem VinziNest eine Notschlafstelle anbieten, die den heutigen Standards entspricht und zumindest ein kleines Maß an Komfort für wohnungs- und obdachlose Menschen bietet.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 09:55 Uhr aktualisiert