Fußgängerin auf Schutzweg in Graz-Gösting von Auto erfasst – schwer verletzt

Eine 40-jährige Grazerin ist Freitagvormittag in Graz-Gösting auf einem Fußgängerübergang von einem Wagen erfasst worden. Sie wurde schwer verletzt ins UKH Graz gebracht.

In Graz-Gösting kam es am Freitagvormittag, dem 29. Mai 2026, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Fußgängerin wurde auf einem Fußgängerübergang von einem Auto erfasst. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Unfall passierte gegen 8.30 Uhr im Bereich Exerzierplatzstraße und Wiener Straße. Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit seinem Firmenfahrzeug unterwegs. Er kam von der Exerzierplatzstraße und wollte nach rechts auf die Wiener Straße in Fahrtrichtung Süden einbiegen. Wegen Rotlichts hielt er zunächst hinter einem Linienbus und zwei weiteren Fahrzeugen an.

Frau wollte Übergang queren

Als die Ampel auf Grün schaltete, bog der Linienbus nach rechts ab. Die beiden anderen Fahrzeuge fuhren geradeaus über die Kreuzung. Der 21-Jährige gab laut Polizei an, vor dem Anfahren den Fußgängerübergang auf querende Fußgänger kontrolliert zu haben. Danach setzte er seine Fahrt mit geringer Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen fort. Zur selben Zeit wollte eine 40-jährige Grazerin den Fußgängerübergang laufend überqueren. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Wagen und der Fußgängerin. Der Lenker verständigte sofort den Notruf.

Polizei ermittelt

Die schwer verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst in das UKH Graz gebracht. Die Polizei führt nun weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang. Seitens der Landespolizeidirektion Steiermark heißt es dazu: „Die Polizei führt weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang“.