Merkur Versicherung knackt erstmals Milliardengrenze

Die Merkur Gruppe mit Sitz in Graz blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025 zurück: Das Prämienvolumen stieg um 8,5 Prozent auf rund 1.001 Millionen Euro.

Die Grazer Merkur Versicherung ist 2025 deutlich gewachsen und hat erstmals mehr als eine Milliarde Euro Prämienvolumen erreicht.

Die Grazer Merkur Versicherung ist 2025 deutlich gewachsen und hat erstmals mehr als eine Milliarde Euro Prämienvolumen erreicht.

Die Merkur Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 ihre Wachstumsstärke unter Beweis gestellt. Das Prämienvolumen stieg um 8,5 Prozent auf rund 1.001 Millionen Euro. Damit wurde erstmals die Milliardengrenze überschritten. Auch das Ergebnis vor Steuern legte zu: Es betrug 18,6 Millionen Euro, nach 12,2 Millionen Euro im Jahr davor. Der Versicherungsbestand lag bei 1.840.285 versicherten Risiken.

Graz bleibt Motor

Besonders stark zeigte sich der österreichische Markt. Das Prämienvolumen der Merkur Versicherung AG stieg spartenübergreifend um 8,7 Prozent auf 759 Millionen Euro. Auch hier entwickelte sich das Unternehmen klar über dem Branchenschnitt. Der Vorsteuergewinn erhöhte sich von 9,7 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 15,3 Millionen Euro. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 wies das Unternehmen Solvenz-Eigenmittel von 412,3 Millionen Euro aus.

Plus in Sparten

In der Krankenversicherung erreichte die Merkur Versicherung AG ein Prämienwachstum von 9,7 Prozent. Mit 663,9 Millionen Euro festigte sie ihre Rolle als zweitgrößte private Krankenversicherung in Österreich. Der Marktanteil lag bei knapp 19 Prozent. Auch die Unfallversicherung legte zu: Das Prämienvolumen stieg um 10,7 Prozent auf 35,3 Millionen Euro. Die Sachversicherung entwickelte sich mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 24,2 Millionen Euro ebenfalls positiv.

©Marija Kanizaj Von links nach rechts: die vier Vorstandsdirektoren Markus Spellmeyer, Markus Zahrnhofer, Andreas Gaugg und Christian Kladiva.

Ausland stabil

Auch außerhalb Österreichs blieb die Merkur Gruppe auf Wachstumskurs. Das Unternehmen ist in Slowenien, Kroatien, Serbien sowie in Südtirol vertreten. In diesen Auslandsmärkten stieg das Prämienvolumen auf 118,4 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtvorstand sagt dazu: „Wir sind 2025 profitabel gewachsen und haben unsere Positionierung als Personenversicherung weiter gestärkt.“

Fusion im Herbst

Im Herbst 2026 ist die Verschmelzung der Merkur Lebensversicherung AG mit der Merkur Versicherung AG geplant. Laut Unternehmen verläuft diese planmäßig und befindet sich auf Kurs. Die Fusion soll einen Meilenstein für die gemeinsame Weiterentwicklung der beiden Standorte markieren. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Merkur Gruppe 2025 insgesamt 1.796 Mitarbeitende in fünf Ländern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 13:06 Uhr aktualisiert