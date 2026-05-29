Stadt Graz will Müllentsorgung mit eigenem Energiewerk absichern

Das geplante Grazer Energiewerk bleibt ein zentrales Projekt der Stadt. Damit will Graz die eigene Energieversorgung langfristig absichern und zugleich mehr Kontrolle über die Müllentsorgung bekommen. Künftig soll dort Strom für rund 15.000 Haushalte und Fernwärme für etwa 23.000 Wohnungen erzeugt werden. Laut Stadt können dadurch jährlich rund 15.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Außerdem sollen rund 100 neue Arbeitsplätze in der Region entstehen.

Müll bleibt vor Ort

Ein wichtiger Punkt ist die Entsorgungssicherheit für den Großraum Graz. Bereits jetzt gibt es Verträge mit Umlandgemeinden, damit genug Reststoffkapazität vorhanden ist. Damit soll die Entsorgung für rund 450.000 Steirer abgesichert werden. Derzeit muss ein erheblicher Teil des Restmülls quer durch Europa transportiert werden, um dort thermisch verwertet zu werden. Das verursacht hohe Kosten, mehr Verkehr und Abhängigkeiten von internationalen Märkten. Durch das Energiewerk könnten jährlich rund 9.000 LKW-Fahrten eingespart werden.

Kritik am Projekt

In den vergangenen Wochen haben sich einzelne Vertreter aus Wirtschaft und Industrie skeptisch zum Energiewerk geäußert. Für die Stadt Graz ist klar, dass hinter dieser Kritik auch wirtschaftliche Interessen privater Unternehmen stehen, die bisher vom Müll- und Energiemarkt profitieren. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sagt dazu: „Wir holen Wertschöpfung, Versorgungssicherheit und Kontrolle zurück in die öffentliche Hand. Der Müll der Grazerinnen und Grazer soll künftig hier vor Ort verwertet werden und nicht quer durch Europa gefahren werden, damit private Konzerne Gewinne machen“. Weiter betont sie: „Dass sich plötzlich vermeintliche Experten und ehemalige Industrievertreter öffentlich gegen das Energiewerk stellen, überrascht wenig. Es geht hier um einen Milliardenmarkt, an dem manche weiterhin verdienen wollen. Wir vertreten aber nicht die Interessen privater Müllkonzerne, sondern jene der Grazer Bevölkerung“.

©KPÖ Bürgermeisterin Elke Kahr und Finanzstadtrat Manfred Eber (beide KPÖ) wollen das Grazer Energiewerk weiter absichern.

Preise stabil halten

Das Energiewerk soll laut Stadt auch langfristig für mehr Preisstabilität bei Strom, Fernwärme und Abfallgebühren sorgen. Graz will damit unabhängiger von internationalen Energie- und Entsorgungsmärkten werden. KPÖ-Finanzstadtrat Manfred Eber sagt: „Was die Stadt selbst effizient und günstiger für die Bevölkerung erledigen kann, soll sie auch selbst machen. Kooperationen mit Privaten dort, wo sie sinnvoll sind – aber keine Abhängigkeit dort, wo sie uns teuer zu stehen kommt“. Auch die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden wird als wichtiger Teil des Projekts gesehen: Die Gemeinden bekommen Planungssicherheit, Graz eine stabile Auslastung des Energiewerks.

Projekt bleibt Thema

Auch für die kommende Gemeinderatsperiode soll das Energiewerk eine zentrale Rolle spielen. Eber macht klar, dass das Projekt für die KPÖ auch bei kommenden Koalitionsverhandlungen wichtig bleibt. „Wer Graz unabhängiger, klimafreundlicher und leistbarer machen will, muss dieses Projekt unterstützen. Für uns ist klar: Das Energiewerk wird kommen und wir werden es auch in kommenden Koalitionsverhandlungen konsequent absichern“, so Eber abschließend.