Wahlkampfbeobachtung: Grazer Wahlkampf bekommt bisher „grüne Ampel“

In Graz läuft seit 18. Mai die Wahlkampfbeobachtung des Menschenrechtsbeirats. Der erste Bericht liegt nun vor: Kritische Punkte gibt es, insgesamt fällt die Bewertung aber positiv aus.

Seit 18. Mai schaut der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz genau auf den Gemeinderatswahlkampf 2026. Nun liegt der erste Bericht für den Zeitraum von 18. bis 28. Mai vor. Acht Parteien beziehungsweise wahlwerbende Gruppen waren laut Bericht bisher in dieser ersten Phase beteiligt: KPÖ, Grüne, SPÖ, ÖVP, FPÖ, KFG, MFG und dbö. Beobachtet wird, welche Themen im Wahlkampf einen Bezug zu Menschenrechten haben.

Wohnen im Fokus

Ein großes Thema ist Wohnen. Laut Bericht fordern alle Parteien leistbaren Wohnraum. Die Vorschläge unterscheiden sich aber deutlich: Es geht etwa um die Schaffung von Wohnraum, Preisbegrenzungen oder Beihilfen. Die konkretesten und umfangreichsten Vorschläge sieht der Menschenrechtsbeirat bei der KPÖ. Kritisch bewertet werden Forderungen der ÖVP, den Zugang zu Gemeindewohnungen auf Personen mit fünfjährigem Hauptwohnsitz in Graz zu beschränken, sowie der FPÖ-Slogan „Heimvorteil für Grazer im Gemeindebau“.

Kritik bei Integration

Auch Integration spielt im Bericht eine wichtige Rolle. Der Menschenrechtsbeirat hält fest, dass das Thema teils sehr restriktiv und abweichend von der EU-Linie als Bringschuld diskutiert wird. Während KPÖ und Grüne auf eine Stadt für alle setzen, wollen ÖVP, KFG und FPÖ restriktive Maßnahmen und Regeln einführen. Besonders kritisch sieht der Beirat die von der ÖVP vorgeschlagene Residenzpflicht. Sie stelle aus menschenrechtlicher Sicht eine freiheitsbeschränkende Maßnahme dar, für die keine angemessene Rechtfertigung geboten werde.

Bildung und Teilhabe

Bei Bildung und Kinderbetreuung geht es laut Bericht unter anderem um Ganztagsschulen, deren Ablehnung und Budgets für Universitäten. Kinderbetreuung wird von SPÖ, KPÖ, Grünen, Neos und ÖVP thematisiert. Der Beirat merkt dazu an, dass Kinderbetreuung bisher vor allem als Unterstützung für Erwachsene vorkommt. Weniger sichtbar sei sie als Elementarbildung und als Recht auf Bildung der Kinder. Bei Demokratie und Teilhabe geht es vor allem um Bezirksdemokratie.

Wenig Menschenrechte

Insgesamt stellt der Menschenrechtsbeirat fest, dass im Grazer Wahlkampf bisher noch wenig ausdrücklich über Menschenrechte gesprochen wird. Viele Punkte seien aber indirekt menschenrechtsrelevant, etwa leistbares Wohnen, Bildung oder Gesundheit. Kritisch nennt der Bericht Forderungen nach Freiheitsbeschränkungen für Asylwerber und Asylwerberinnen sowie Zugangsbeschränkungen zum öffentlichen Wohnraum. Trotzdem fällt das erste Fazit klar aus: Für die ersten beiden Wochen vergibt der Menschenrechtsbeirat dem Grazer Wahlkampf aus menschenrechtlicher Sicht eine grüne Ampel.