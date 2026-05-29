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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Unfall.
Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle aktuell ab.
Graz
29/05/2026
Unfall

Sperre nach Unfall in Graz: Diesen Kreuzungsbereich solltest du jetzt meiden

Nach einem Unfall am Gürtelturmplatz kommt es in Graz zu Sperren und Staus. Autofahrer sollten den Bereich umfahren.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Aktuell kommt es nach einem Verkehrsunfall in der Grazer Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Bereich des Lazarettgürtels, direkt an der Kreuzung zur Kärntner Straße, hat es gekracht, weshalb der gesamte Kreuzungsbereich derzeit gesperrt ist. Es bildet sich bereits ein massiver Stau.

Einsatzkräfte vor Ort

Auch ein Leser von 5 Minuten steht im Stau: „Mehrere Autos sind involviert und Einsatzfahrzeuge sind bereits vor Ort“, erklärt er. Autofahrern wird somit dringend empfohlen, den betroffenen Bereich ab der Kärntner Straße sowie den Lazarettgürtel weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen zum Unfallhergang und zur Dauer der Sperre folgen, sobald neue Details vorliegen.

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