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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Unfall.
Der Unfall in Graz zog umfangreiche Staus nach sich, wie der ÖAMTC berichtet.
Graz
29/05/2026
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Massive Staus: Unfall legte am Freitag Verkehr in Graz lahm

Nach einem Unfall im Bereich Lazarettgürtel und Kärntner Straße ist der Verkehr in Graz am Freitag teilweise zum Erliegen gekommen. Laut ÖAMTC sorgte die Sperre des Kreuzungsbereichs für massive Staus.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(180 Wörter)
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Am frühen Freitagnachmittag kam es im Bereich des Lazarettgürtels, direkt an der Kreuzung zur Kärntner Straße zu einem Verkehrsunfall, 5 Minuten berichtete: Sperre nach Unfall in Graz: Diesen Kreuzungsbereich solltest du jetzt meiden. Der Unfall zog umfangreiche Staus nach sich, wie der ÖAMTC berichtet. Ersten Informationen zufolge waren mehrere Fahrzeuge involviert. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt.

Unfall bei Kreuzung in Graz sorgte für massive Staus

Innerhalb kürzester Zeit war der Bereich komplett verstopft, in Richtung Süden standen die Kolonnen bis zum Kalvariengürtel zurück, in der Gegenrichtung kam man vom Karlauer Gürtel bis zur Annenstraße kaum voran. Auch die Kärntner Straße, die Alte Poststraße und einmündende Verbindungen, wie Keplerstraße, Wetzelsdorfer Straße und Eggenberger Straße standen still, so der ÖAMTC. „Je länger die Behinderungen dauerten, desto weiträumiger wichen Autofahrende aus: gegen 14.30 Uhr gingen beim ÖAMTC Staumeldungen auch von der Verbindung Straßganger Straße – Reininghausstraße ein“, berichten die Experten.
 

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