Eigenes Gesundheitszentrum für Frauen in Graz gefordert

„Wir haben nur noch 15 Frauenärzte in Graz, nur vier davon sind Frauen. Das ist für eine Stadt mit 300.000 Einwohnern einfach zu wenig", bewertet Kampus die aktuelle Situation.

„Wir haben nur noch 15 Frauenärzte in Graz, nur vier davon sind Frauen. Das ist für eine Stadt mit 300.000 Einwohnern einfach zu wenig", bewertet Kampus die aktuelle Situation.

SPÖ-Spitzenkandidatin Doris Kampus fordert die Einrichtung eines eigenen Gesundheitszentrums für Frauen in Graz anlässlich des Tages der Frauengesundheit am 28. Mai um den Versorgungsnotstand in der Gynäkologie zu beheben. „Wir haben nur noch 15 Frauenärzte in Graz, nur vier davon sind Frauen. Das ist für eine Stadt mit 300.000 Einwohnern einfach zu wenig. Und dass Frauen nur zu vier Frauenärztinnen mit Kassenvertrag gehen können, ist ein unhaltbarer Zustand“, analysiert Kampus die aktuelle Situation.

Eigene Frauengesundheitszentren sollen attraktive Arbeitsbedingungen schaffen

Die ÖGK unterstützt diese Forderung der Grazer SPÖ-Vorsitzenden. ÖKG-Vorsitzender Andreas Huss hat Frauengesundheitszentren bereits im Jahr 2024 im ORF gefordert und auf die schlechte Versorgungslage hingewiesen. Geht es nach Kampus und Huss sollen Gynäkologinnen und Hebammen gemeinsam im Gesundheitszentrum auf Frauen zugeschnittene Gesundheitsleistungen anbieten. Österreichweit seien rund 63 % der Kassenfrauenärzte Männer. Viele Frauenärztinnen arbeiten als Wahlärztinnen; durch eigene Frauengesundheitszentren sollen attraktive Arbeitsbedingungen im Kassensystem geschaffen werden. Die Medizin und medikamentöse Behandlungen seien primär auf Männer zugeschnitten, doch Frauen werden anders krank und benötigen oft eine andere, angepasste Behandlung. Damit beschäftigt sich die Gendermedizin: sie rückt eine genderspezifische Betrachtungsweise bei der Prävention, der Diagnostik bis hin zur Betrachtung der Symptome und Therapie in den Mittelpunkt.

©SPÖ

Insgesamt liegt die Lebenserwartung von Frauen in Österreich knapp fünf Jahre über der von Männern (83,8 vs. 79 Jahre), doch beide Geschlechter werden etwa zum gleichen Zeitpunkt chronisch krank und verbringen mehr als ein Viertel des Lebens mit chronischen Erkrankungen. Damit liegt Österreich unter dem EU-Durchschnitt. Unterstützung bekommt Doris Kampus von NRAbg. Verena Nussbaum, die als Grazer Frauenvorsitzende die Probleme in der Gesundheitsversorgung von Frauen kennt. Sie lud Mirijam Hall, eine Gendermedizinerin aus Wien in die Landeshauptstadt ein, um über gendergerechte Medizin zu informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 19:32 Uhr aktualisiert