Fahrerflucht: Polizei sucht Audi-Fahrer nach Crash in Graz

Am Freitagnachmittag, 29. Mai 2026, verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Auffahrunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Eine 71-jährige Pkw-Lenkerin wurde dabei leicht verletzt

Beim Fluchtfahrzeug soll es sich um einen grau beziehungsweise silberfarbenen Audi, vermutlich der Modelle A3 oder A5, handeln.

Beim Fluchtfahrzeug soll es sich um einen grau beziehungsweise silberfarbenen Audi, vermutlich der Modelle A3 oder A5, handeln.

Gegen 14.45 Uhr war eine 71-jährige Grazerin mit ihrem Pkw auf der Straßganger Straße (Bezirk Straßgang) in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Vor ihr lenkte ein 65-jähriger Grazer seinen Pkw ebenfalls in dieselbe Richtung. Aufgrund von Kolonnenverkehr mussten beide Fahrzeuglenker ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten.

Kennzeichen abmontiert: Fahrerflucht nach Unfall

Plötzlich prallte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Pkw gegen das Heck des Fahrzeuges der 71-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Fahrzeug auf das Heck des vor ihr stehenden Pkw des 65-Jährigen geschoben. Nach Angaben der beiden Unfallbeteiligten sowie einer Zeugin stieg der unbekannte Lenker unmittelbar nach dem Zusammenstoß aus seinem Fahrzeug aus, entfernte die Kennzeichen und legte diese in sein Fahrzeug. Anschließend flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Straßganger Straße in Richtung Süden.

Polizei sucht nach Auto-Fahrer

Beim Fluchtfahrzeug soll es sich um einen grau beziehungsweise silberfarbenen Audi, vermutlich der Modelle A3 oder A5, handeln. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich erhebliche Beschädigungen aufweisen. Zudem wurde an der Unfallstelle die Abdeckung des linken Nebelscheinwerfers des flüchtigen Fahrzeuges aufgefunden.

71-Jährige verletzt: Suche nach Zeugen läuft

Die 71-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz in das UKH Graz eingeliefert. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug der 71-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Am Fahrzeug des 65-Jährigen entstand leichter Sachschaden. Die durchgeführten Alkotests verliefen bei beiden Fahrzeuglenkern negativ. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Lenker werden an die Verkehrsinspektion Graz I unter der Telefonnummer 059133/654110 erbeten.