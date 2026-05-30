Grazer Messgerät für ESA-Weltraummission übergeben

Ein Stück Grazer Weltraumforschung ist bereit für den Einsatz: Für die ESA-Mission „Comet Interceptor“ wurde das Magnetometer des IWF nun als Teil der ersten wissenschaftlichen Flughardware abgegeben.

Rund zweieinhalb Jahre vor dem geplanten Start der ESA-Mission „Comet Interceptor“ gibt es einen wichtigen Meilenstein: Die erste wissenschaftliche Flughardware wurde an den Satellitenbauer Sener übergeben. Mit dabei ist ein Magnetometer aus Graz. Gebaut wurde es vom Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Die Leitung des Instruments liegt beim Imperial College London.

Blick zum Ursprung

Die Mission soll einen Kometen besuchen, der direkt aus den äußeren Bereichen des Sonnensystems kommt. Das ist besonders spannend, weil dieser Komet Material mit sich führt, das seit den Anfängen des Sonnensystems unberührt geblieben ist. Forschende hoffen dadurch auf Einblicke in eine sehr frühe Zeit unseres Sonnensystems. Genau dort setzt „Comet Interceptor“ an.

©ÖAW/IWF Das am IWF Graz gebaute Dual Fluxgate Magnetometer für Comet Interceptor B2.

Erster Meilenstein

Mit der Übergabe der Flughardware ist nun ein wichtiger Schritt geschafft. Das Magnetometer ist Teil des abgegebenen Instrumentenpakets. Es gehört damit zu den ersten wissenschaftlichen Instrumenten, die für die Mission bereitgestellt wurden. Für Graz ist das ein bedeutender Beitrag zu einer internationalen Weltraummission.