Neue Plakate machen Vielfalt in Reininghaus sichtbar

In Graz-Reininghaus leben und arbeiten rund 5.000 Menschen. Eine neue Plakatserie zeigt jetzt, wie selbstverständlich viele Sprachen im Stadtteil zum Alltag gehören.

In Reininghaus wird sprachliche Vielfalt jetzt im öffentlichen Raum sichtbar. Nach dem Forschungsprojekt „Forschungsgruppe Reininghaus: Wie leben und erleben wir unsere Sprache(n) im Stadtteil?“ startet eine Plakatserie als mobile Ausstellung im Stadtteil. Zu sehen ist sie ab 29. Mai 2026. Zentrale Aussagen aus der Studie werden dabei direkt nach Reininghaus gebracht.

Viele Stimmen

Untersucht wurde erstmals systematisch, wie Bewohner:innen eines neu entstehenden Stadtteils ihre Sprache(n) im Alltag erleben. Reininghaus wächst seit einigen Jahren zu einem neuen Stadtteil im Westen von Graz. Heute leben und arbeiten dort bereits rund 5.000 Menschen. Sie bringen regionale Dialekte, mehrere Erstsprachen und viele unterschiedliche sprachliche Erfahrungen mit.

©Petra Wlasak Impressionen aus den Workshops der Forschungsgruppe Reininghaus: Wie leben und erleben wir unsere Sprache(n) im Stadtteil?

Studie durchgeführt

Die Studie wurde mit Bürgerbeteiligung durchgeführt. Interessierte Menschen mit privatem oder beruflichem Bezug zu Reininghaus konnten als sogenannte Citizen Scientists mitarbeiten. Nach einer Einschulung führten sie Interviews vor Ort und sammelten Daten, die danach wissenschaftlich ausgewertet wurden. Ergänzend dazu gab es einen dreiteiligen Workshop. So sollte sichtbar werden, wie Menschen mit unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen miteinander reden und welche Rolle Mehrsprachigkeit für das Zusammenleben spielt. Die Studie zeigt: Mehrsprachigkeit ist in Reininghaus gelebter Alltag. Viele Menschen gehen damit pragmatisch um. Herausforderungen im Alltag, etwa bei Mülltrennung oder Nachbarschaftsorganisation, hängen laut Studie nicht mit Sprache zusammen, sondern mit allgemeinen Regeln des Zusammenlebens. Studienautorin Petra Wlasak sagt dazu: „Unser Projekt zeigt, dass Forschung mit aktiver Beteiligung der Bevölkerung nicht nur wertvolle Daten liefert, sondern auch soziale Interaktionen stärkt und ein gutes Miteinander fördern kann.“

©Petra Wlasak (v.l.n.r.): Petra Wlasak (wissenschaftliche Leitung der Forschungsgruppe RH), Elisabeth Schlocker (GF EFSZ), Edna Ebner ( Migrant:innenbeirat, Vorsitzende- Stv.), Christina Simmerer (Stadtteilmanagement Reininghaus), Banu Yildiz (Integrationsreferat Stadt Graz) und Elfie Nebel (Beirat für Bürger:innenbeteiligung).

Plakate im Viertel

Die Plakatkampagne greift kurze Botschaften und Zitate von Bewohner:innen auf. Sie soll zeigen, wie selbstverständlich mehrere Sprachen im Alltag vieler Menschen sind. Gleichzeitig soll sie den Austausch im Stadtteil weiter fördern. Alexander Daum vom Verein Stadtteil Graz Reininghaus und ENW sagt: „Unterschiedliche Sprachen eröffnen neue Möglichkeiten für Austausch, gegenseitiges Lernen und kulturelles Verständnis“.