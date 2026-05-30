Neue Karte zeigt, wer hinter Grazer Straßennamen steckt

Wer in Graz durch Straßen, Gassen, Parks oder über Plätze geht, begegnet ab sofort noch sichtbarer der Geschichte der Stadt. Die Stadt Graz hat die vollständige Langfassung des Endberichts der Expertenkommission für Straßennamen präsentiert. Das Werk umfasst mehr als 1.500 Seiten und arbeitet alle nach Personen benannten Verkehrsflächen wissenschaftlich auf. Darin wird eingeordnet, wofür die jeweiligen Namensgeber standen. Es geht unter anderem um historische Belastungen, Bezüge zum Nationalsozialismus, Antisemitismus oder demokratiefeindliche Haltungen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sagt dazu: „Wer durch Graz geht, bewegt sich auch durch Geschichte. Wir wollen, dass diese Geschichte in all ihren Facetten sichtbar und verständlich wird.“

Über 700 Namen

Die Aufarbeitung wurde über mehrere Jahre hinweg durchgeführt. Beteiligt waren die Universität Graz, das Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung und die Expert:innenkommission für Straßennamen. Insgesamt wurden 738 personenbezogene Straßennamen in Graz untersucht. Die Langfassung liefert nun detaillierte biografische Analysen und historische Einordnungen. Damit gibt es eine Grundlage dafür, wie Graz künftig mit belasteten Straßennamen umgehen will. Prof.in Barbara Stelzl-Marx erklärt: „Straßennamen sind ein wichtiges Instrument von Geschichtspolitik und Erinnerungskultur. Und sie sind politische Symbole.“

©Foto Fischer Prof. Stefan Karner, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Prof.in Barbara Stelzl-Marx und Abteilungsleiterin Elke Achleitner

Karte zeigt Details

Neu ist auch eine digitale Karte. Dort können personenbezogene Straßennamen direkt im Stadtplan angeklickt werden. Dann erscheinen Informationen zu den jeweiligen Namensgeber:innen. Damit bleibt das Wissen nicht nur in einem Bericht, sondern wird für die Grazer:innen im Alltag leichter zugänglich. Elke Achleitner vom Stadtvermessungsamt sagt: „Informationen über die Namensgeber von Straßen, Plätzen, Gassen und Parks können ab sofort einfach und schnell über einen eigens vom Stadtvermessungsamt entwickelten digitalen Stadtplan abgerufen werden.“

©Stadt Graz Alle personenbezogenen Straßennamen sind digital erfasst.

Zusatztafeln kommen

Auch im Stadtraum selbst wird die Geschichte sichtbar gemacht. In der jüngsten Vergangenheit wurden bereits Zusatztafeln im gesamten Stadtgebiet angebracht. Sie erklären, wer hinter einem Straßennamen steht, warum die Straße so benannt wurde und ob es eine historische Belastung gibt. Prof. Stefan Karner, Vorsitzender der Kommission, sagt dazu: „Die breit aufgestellte Grazer Straßennamenkommission hat unter meinem Vorsitz alle Straßennamen überprüft und sich 1-stimmig für Zusatztafeln entschieden – auch bei „belasteten“ Straßenbezeichnungen.“

©Foto Fischer Die erste Zusatztafel wurde im Maria-Cäsar-Park montiert.

Namen werden geändert

Graz setzt nicht nur auf Erklärung, sondern auch auf Umbenennungen, wo es notwendig ist. Bereits umgesetzt oder beschlossen wurden unter anderem die Dr.-Muck-Anlage zum Ella-Flesch-Platz, die Kernstockgasse zur Maria-Stromberger-Gasse und die Dr.-Karl-Lueger-Straße zur Maria-Matzner-Straße. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf mehr Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum. Derzeit sind weniger als zehn Prozent der Grazer Straßen nach Frauen benannt. Schwentner sagt: „Eine Straßenbenennung ist immer auch eine Form der Ehrung. Und wir sehen heute, dass es Namen gibt, die eine solche Würdigung im öffentlichen Raum nicht mehr verdienen.“