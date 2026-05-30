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/ ©VinziWerke
Das Bild auf 5min.at zeigt das VinziFest’l 2024: „Setz‘ di her do neben mir“.
Auch 2024 fand das VinziFest’l statt.
Graz
30/05/2026
Buntes Programm

Großes Sommerfest in Graz: VinziFest’l geht in die nächste Runde

Unter dem Motto „Setz‘ di her do neben mir!“ laden die VinziWerke und die Pfarre St. Vinzenz am 28. Juni wieder zum VinziFest’l nach Graz ein. Besucher erwartet ein buntes Programm.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(178 Wörter)
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Am 28. Juni veranstalten die VinziWerke gemeinsam mit der Pfarre St. Vinzenz wieder ihr traditionelles VinziFest’l in Graz-Eggenberg. Unter dem Motto „Setz‘ di her do neben mir!“ steht das Miteinander im Mittelpunkt. Menschen jeden Alters und jeder Herkunft sind eingeladen, gemeinsam zu feiern, zu essen und einen geselligen Tag zu verbringen.

Musik, Kulinarik und Programm für Familien

Nach dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Vinzenzkirche beginnt das Fest ab 10.30 Uhr im Pfarrgarten St. Vinzenz. Auf die Besucher warten musikalische Darbietungen, ein Kinderprogramm, Kirchenführungen sowie eine Weinbar. Zudem wird ein kostenloses Mittagessen angeboten, solange der Vorrat reicht.

Erlös für soziale Projekte

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen findet das Fest weiterhin in einem kleineren Rahmen statt und wird nur noch alle zwei Jahre veranstaltet. Der Reinerlös aus freiwilligen Spenden kommt auch heuer zu gleichen Teilen dem humanitären Hilfsverein der Pfarre St. Vinzenz sowie den VinziWerken zugute. Bereits bei der letzten Ausgabe konnten mehrere tausend Euro für soziale Zwecke gesammelt werden.

VinziFest’l 2026

Sonntag, 28. Juni 2026

Gottesdienst: 9:30 Uhr, Vinzenzkriche Graz-Eggenberg

Feier: ab 10:30 Uhr, Pfarrgarten St. Vinzenz, Lilienthalgasse 20

Eintritt: freiwillige Spende

Programm

  • Musikverein der Graz Linien
  • Die Blechziaga
  • Masala Brass Kollektiv
  • LINE DANCER St. Vinzenz
  • Musikalische Überraschungseinlage
  • Moderation: Werner Ranacher

Mit:

  • Kirchenführungen
  • Kinderprogramm
  • Gratis Mittagessen (solange der Vorrat reicht)
  • Weinbar
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