Unter dem Motto „Setz‘ di her do neben mir!“ laden die VinziWerke und die Pfarre St. Vinzenz am 28. Juni wieder zum VinziFest’l nach Graz ein. Besucher erwartet ein buntes Programm.

Am 28. Juni veranstalten die VinziWerke gemeinsam mit der Pfarre St. Vinzenz wieder ihr traditionelles VinziFest’l in Graz-Eggenberg. Unter dem Motto „Setz‘ di her do neben mir!“ steht das Miteinander im Mittelpunkt. Menschen jeden Alters und jeder Herkunft sind eingeladen, gemeinsam zu feiern, zu essen und einen geselligen Tag zu verbringen.

Musik, Kulinarik und Programm für Familien

Nach dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Vinzenzkirche beginnt das Fest ab 10.30 Uhr im Pfarrgarten St. Vinzenz. Auf die Besucher warten musikalische Darbietungen, ein Kinderprogramm, Kirchenführungen sowie eine Weinbar. Zudem wird ein kostenloses Mittagessen angeboten, solange der Vorrat reicht.

Erlös für soziale Projekte

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen findet das Fest weiterhin in einem kleineren Rahmen statt und wird nur noch alle zwei Jahre veranstaltet. Der Reinerlös aus freiwilligen Spenden kommt auch heuer zu gleichen Teilen dem humanitären Hilfsverein der Pfarre St. Vinzenz sowie den VinziWerken zugute. Bereits bei der letzten Ausgabe konnten mehrere tausend Euro für soziale Zwecke gesammelt werden.