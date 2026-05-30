„Herz am Herd“: Spitzenköche kochen für Menschen in Not in Graz

Im Rahmen der Initiative „Herz am Herd“ haben die beiden steirischen Spitzenköche Jaimy Reisinger und Philipp Dyczek am 30. Mai bei der Team Österreich Tafel in Graz für Menschen in Not gekocht.

Am 30. Mai 2026 stand bei der Team Österreich Tafel in Graz alles im Zeichen der Solidarität: Die beiden steirischen Köche Jaimy Reisinger und Philipp Dyczek bereiteten im Rahmen der Aktion „Herz am Herd“ ein Erdäpfelgulasch für Menschen in Not zu. Die Initiative möchte soziale Einrichtungen wie die Team Österreich Tafel stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken und gleichzeitig praktische Hilfe leisten. Diese ist ein Gemeinschaftsprojekt des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3 und unterstützt armutsgefährdete Menschen mit kostenlosen Lebensmitteln.

Große Nachfrage nach Unterstützung

Österreichweit gelten laut aktuellen Zahlen rund 1,69 Millionen Menschen als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, etwa 261.000 leben in absoluter Armut. Allein in der Steiermark werden über 25 Ausgabestellen betrieben. Im Jahr 2025 wurden dort mehr als 1,2 Millionen Kilogramm Lebensmittel an über 80.000 Kunden-Kontakte ausgegeben – ein neuer Höchstwert. Bundesweit engagieren sich rund 6.000 freiwillige Helfer an 127 Standorten und unterstützen wöchentlich zehntausende Menschen.

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„Mehr als nur Lebensmittelhilfe“

Rotkreuz-Präsident Siegfried Schrittwieser betonte die soziale Bedeutung der Einrichtung: Die Team Österreich Tafel sei weit mehr als eine reine Ausgabestelle für Lebensmittel. Sie bringe vielen Familien ein Stück Sicherheit und Hoffnung im Alltag. Auch die beiden Köche unterstrichen die emotionale Komponente ihres Einsatzes. Für sie bedeute Kochen nicht nur Handwerk, sondern auch Verantwortung und gelebte Menschlichkeit.

Initiative mit wachsendem Netzwerk

„Herz am Herd“ wurde 2026 ins Leben gerufen und bringt Spitzenköch:innen in ganz Österreich mit sozialen Projekten zusammen. Bis Ende Juni finden weitere Kochaktionen in allen Bundesländern statt, bevor die Reihe mit einem Charity-Event in Niederösterreich ihren Abschluss findet.