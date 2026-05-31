34:27-Erfolg: Styrian Bears setzen sich gegen Rangers durch

Die Proventor Styrian Bears haben im Spitzenspiel gegen die Mödling Rangers ihre Tabellenführung erfolgreich verteidigt. In einer packenden Partie setzten sich die Grazer trotz zwischenzeitlicher Rückschläge mit 34:27 durch.

Die Proventor Styrian Bears bleiben in der laufenden Saison weiterhin ungeschlagen. Im Spitzenspiel gegen die Mödling Rangers setzten sich die Grazer nach einer spannenden Partie mit 34:27 durch und verteidigten damit ihre Tabellenführung. Nach einem frühen Rückstand gelang den Bears noch vor der Halbzeit der Ausgleich zum 13:13. Trotz einer rund 30-minütigen Unwetterunterbrechung bauten die Gastgeber ihren Vorsprung im dritten Viertel auf 27:13 aus. Die Rangers kämpften sich jedoch zurück und stellten kurz vor Schluss auf 27:27.

Styrian Bears halten die Tabellenführung und bleiben ungeschlagen

Die Antwort der Bears ließ nicht lange auf sich warten: Mit einem weiteren Touchdown gingen die Grazer erneut in Führung. In den Schlusssekunden machte die starke Defensive den Sieg endgültig perfekt. Head Coach Alexander Schintler zeigte sich nach dem Erfolg erleichtert und freute sich über den verteidigten Spitzenplatz: „Ein emotionaler Sieg gegen ein starkes Rangers-Team. Ich bin froh, dass wir unseren Number-One-Seed gehalten haben.“