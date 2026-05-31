Mehr Platz für Sicherheit: Bahnhofsmission erweitert Spindanlage

Die Bahnhofsmission Graz erweitert im Tageszentrum Bahnhof ihre Spindanlage deutlich, da die bisherigen 32 Spinde stark ausgelastet sind. Künftig sollen 60 Schließfächer zur Verfügung stehen.

Durch die Umsetzung der Maßnahme kann die Anzahl der verfügbaren Spinde von derzeit 32 auf insgesamt 60 erhöht werden.

Durch die Umsetzung der Maßnahme kann die Anzahl der verfügbaren Spinde von derzeit 32 auf insgesamt 60 erhöht werden.

Die Bahnhofsmission Graz stellt für ihre Gäste eine niederschwellige Möglichkeit zur sicheren Verwahrung persönlicher Gegenstände zur Verfügung. Derzeit stehen insgesamt 32 Spinde zur Verfügung, welche dauerhaft ausgelastet sind. Die Nachfrage nach sicheren Verwahrungsmöglichkeiten ist seit längerer Zeit konstant hoch und kann mit dem bestehenden Angebot nicht mehr ausreichend gedeckt werden. Insbesondere für Menschen in prekären Lebenssituationen, wohnungslose Personen sowie Gäste der Bahnhofsmission stellen die Spinde eine wesentliche Unterstützung im Alltag dar.

Bahnhofsmission Graz verdoppelt beinahe Spind-Kapazität

Die ursprünglich ausführende Tischlereifirma soll die bestehende Spindanlage erweitern. Durch die Umsetzung der Maßnahme kann die Anzahl der verfügbaren Spinde von derzeit 32 auf insgesamt 60 erhöht werden. Die Stadt Graz hat mit einem Stadtsenatsbeschluss die Anmietung der Räumlichkeiten am Europaplatz für das Sozialamt zum Betrieb eines Tageszentrums für die Dauer von 10 Jahren beschlossen. Der Mietgegenstand wird der Caritas der Diözese Graz-Seckau prekaristisch bis auf jederzeitigen Widerruf überlassen.

Förderung beschlossen

Die jährlichen Anmietungskosten belaufen sich auf ca. 46.800,00 Euro und werden aus dem Arbeitsbudget des Sozialamts an die Abteilung für Immobilien übertragen. Zusätzlich erhält die Caritas für den Betrieb der dortigen „Bahnhofsmission – Tageszentrum Bahnhof“ im Jahr 2026 bereits eine Basisförderung in Höhe von 430.000 Euro vom Sozialamt. Um die dafür notwendigen Kosten zu decken, sollen diese Mittel gewährt werden. Eine Förderung in der Höhe von 4.851 Euro für die Erweiterung der Spindanlage im Tageszentrum wurde einstimmig beschlossen.