Psychoanalyse im Park startet wieder in Graz

Mit „Psychoanalyse im Park“ startet in Graz ein kostenloses Gesprächsangebot im öffentlichen Raum. Fachkräfte bieten dabei ohne Anmeldung und anonym Unterstützung für Menschen mit Gesprächsbedarf an.

Mit dem Projekt „Psychoanalyse im Park“ schafft die Stadt Graz gemeinsam mit psychoanalytisch-psychotherapeutischen Fachkräften ein neues, niederschwelliges Angebot für Menschen mit Gesprächsbedarf.

Mit dem Projekt „Psychoanalyse im Park“ schafft die Stadt Graz gemeinsam mit psychoanalytisch-psychotherapeutischen Fachkräften ein neues, niederschwelliges Angebot für Menschen mit Gesprächsbedarf.

Mit dem Projekt „Psychoanalyse im Park“ schafft die Stadt Graz gemeinsam mit psychoanalytisch-psychotherapeutischen Fachkräften ein neues, niederschwelliges Angebot für Menschen mit Gesprächsbedarf. Ziel ist es, Hemmschwellen abzubauen und einen unkomplizierten Zugang zu professioneller Unterstützung zu ermöglichen.

Die Gespräche finden kostenlos, anonym und ohne Anmeldung im öffentlichen Raum statt. Interessierte können einfach vorbeikommen und mit den Expertinnen und Experten ins Gespräch kommen. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die psychische Belastungen erleben, Orientierung suchen oder sich einfach etwas von der Seele reden möchten. Die Sprechstunden werden ab Ende Mai regelmäßig im Augartenpark sowie ab Juni auch bei der Universitätsbibliothek Graz angeboten. Eine Verpflichtung zu weiteren Terminen besteht nicht. Bei Bedarf können die Fachkräfte jedoch über weiterführende Unterstützungsangebote informieren.