Skip to content
Region auswählen:
Psychoanalyse im Park startet wieder in Graz
Mit dem Projekt „Psychoanalyse im Park“ schafft die Stadt Graz gemeinsam mit psychoanalytisch-psychotherapeutischen Fachkräften ein neues, niederschwelliges Angebot für Menschen mit Gesprächsbedarf.
Graz
31/05/2026
Projekt

Psychoanalyse im Park startet wieder in Graz

Mit „Psychoanalyse im Park“ startet in Graz ein kostenloses Gesprächsangebot im öffentlichen Raum. Fachkräfte bieten dabei ohne Anmeldung und anonym Unterstützung für Menschen mit Gesprächsbedarf an.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Mit dem Projekt „Psychoanalyse im Park“ schafft die Stadt Graz gemeinsam mit psychoanalytisch-psychotherapeutischen Fachkräften ein neues, niederschwelliges Angebot für Menschen mit Gesprächsbedarf. Ziel ist es, Hemmschwellen abzubauen und einen unkomplizierten Zugang zu professioneller Unterstützung zu ermöglichen.

Du bist nicht allein“: Psychoanalyse im Park

Die Gespräche finden kostenlos, anonym und ohne Anmeldung im öffentlichen Raum statt. Interessierte können einfach vorbeikommen und mit den Expertinnen und Experten ins Gespräch kommen. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die psychische Belastungen erleben, Orientierung suchen oder sich einfach etwas von der Seele reden möchten. Die Sprechstunden werden ab Ende Mai regelmäßig im Augartenpark sowie ab Juni auch bei der Universitätsbibliothek Graz angeboten. Eine Verpflichtung zu weiteren Terminen besteht nicht. Bei Bedarf können die Fachkräfte jedoch über weiterführende Unterstützungsangebote informieren.

Termine im Überblick

Augartenpark Graz

2026: Die Sprechstunden dort finden von 30. Mai bis inklusive 19. September statt. Alle 14 Tage, jeweils am Samstag von 11:00 bis 13:00 Uhr.

Geplante Termine sind daher: 30. Mai, 13. Juni, 27. Juni, 11. Juli, 25. Juli, 8. August, 22. August, 5. September, 19. September

Universitätsbibliothek Graz

2026: Die Sprechstunden dort finden von 6. Juni bis inklusive 26. September statt. Alle 14 Tage, jeweils am Samstag von 11:00 bis 13:00 Uhr. Geplante Termine sind daher: 6. Juni, 20. Juni, 4. Juli, 18. Juli, 1. August, 15. August, 29. August, 12. September, 26. September
Kostenlos, anonym, ohne Anmeldung

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: