Uni Graz liefert neue Erkenntnisse zur Evolution

Forschende der Universität Graz haben gemeinsam mit internationalen Partnern einen wichtigen genetischen Mechanismus identifiziert, der die Entstehung neuer Arten begünstigt. Im Mittelpunkt der Studie steht das sogenannte „Alternative Splicing“, bei dem aus einem Gen unterschiedliche Proteinvarianten entstehen können. Untersucht wurden Buntbarsche aus den ostafrikanischen Seen Tanganyika, Malawi und Victoria. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten zeigen, dass dieser molekulare Prozess bereits in einer frühen Phase der Anpassung an neue Lebensräume entscheidend zur Ausbildung neuer Merkmale beiträgt. Die Ergebnisse stellen bisherige Annahmen teilweise infrage und deuten darauf hin, dass „Alternative Splicing“ eine wesentlich größere Rolle bei der Evolution spielt als bisher angenommen. Die Studie wurde im renommierten Fachjournal Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht.