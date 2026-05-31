Standing Ovations für Bürger-Reden bei Grünen-Bundeskongress in Graz

Beim Bundeskongress der Grünen in Graz standen am Samstag nicht nur Politiker im Mittelpunkt. Drei Bürger teilten ihre persönlichen Erfahrungen und bewegten damit den ganzen Saal.

Politik wurde beim Bundeskongress der Grünen am Samstag, dem 20. Mai, in Graz greifbar: Im Rahmen des Projekts „Deine Rede“ standen Sarah, Gerhard und Katrin vor mehreren hundert Delegierten auf der Bühne. Sie erzählten von Krankheit, Verantwortung und Fairness. Die Grünen wollen damit zeigen, dass Politik nicht nur für Menschen gemacht werden soll, sondern mit ihnen. Im Mittelpunkt stand deshalb das Zuhören. Persönliche Erfahrungen sollten direkt in politische Debatten eingebracht werden.

©Karo Pernegger | Beim Grünen-Bundeskongress in Graz standen drei Bürger mit ihren Anliegen auf der Bühne.

Sarah spricht über ME

Sarah Majdak ist 19 Jahre alt, kommt aus Wien und ist selbst von ME, also Myalgischer Enzephalomyelitis, betroffen. Auf der Bühne schilderte sie, wie schwer der Alltag vieler Betroffener ist. Sie erzählte auch davon, wie oft Menschen mit dieser Erkrankung auf Unverständnis stoßen. „ME ist keine Müdigkeit. Es ist eine schwere körperliche Erkrankung und niemand sollte darum kämpfen müssen, als krank anerkannt zu werden“, sagte Majdak. Ihr Appell war klar: „Wir brauchen mehr Aufklärung, mehr Forschung, mehr Medizin und Versorgung und vor allem Menschen, die endlich zuhören und Betroffene ernst nehmen.“

Gerhard blickt nach vorne

Auch Gerhard Martinek sprach über ein Thema, das viele Menschen in Österreich betrifft: Energie. Der 61-jährige Wiener Unternehmer und frischgebackene Großvater stellte die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen in den Mittelpunkt. Sein zentrales Anliegen brachte er so auf den Punkt: „Die Währung der Zukunft ist ganz zweifellos die Energie.“ Österreich habe aus seiner Sicht alle Voraussetzungen, um stärker auf erneuerbare Energie zu setzen. „Wir haben Wind, wir haben Sonne, wir haben alle Möglichkeiten. Wir müssen das nutzen.“

Katrin fordert Fairness

Katrin Tiroch, 45, ehemalige Mitarbeiterin des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen, sprach über einen Staat, der funktioniert. Ihr ging es um Fairness, starke Einrichtungen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. „Fairer statt schwerer bedeutet für mich ein Staat, der funktioniert“, sagte sie. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass dieser Weg nicht immer einfach ist: „Auch wenn der fairere Weg der schwerere ist – er ist der einzige Weg, der uns weiterbringt.“

Applaus für die Reden

Die drei Reden zeigten, wie viel persönliche Erfahrungen in politischen Debatten auslösen können. Sarah, Gerhard und Katrin eröffneten neue Blicke auf Themen, die viele Menschen in Österreich beschäftigen. Im Saal sorgten ihre Worte für Bewegung. Die drei erhielten Standing Ovations. Das Projekt „Deine Rede“ soll genau solchen Stimmen Raum geben, denn gute Politik beginnt mit Zuhören.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2026 um 15:14 Uhr aktualisiert