Starkes Gewitter legt Grazer Schloßbergbahn lahm

Über Graz hat es gekracht - jetzt steht die Schloßbergbahn still. Nach dem starken Gewitter ist sie laut Holding Graz derzeit nicht im Einsatz.

Wer heute (Sonntag, 31. Mai) auf den Grazer Schloßberg wollte, musste umplanen: Die Schloßbergbahn ist derzeit nicht im Einsatz. Grund dafür ist das starke Gewitter, das über Graz gezogen ist. Die Holding Graz teilte dazu mit: „Aufgrund des starken Gewitters ist die Schloßbergbahn derzeit nicht im Einsatz“

Gewitter über Graz

Bereits am Samstagabend zogen kräftige Gewitter über weite Teile der Steiermark. Für mehrere Bezirke galt laut Unwetterzentrale die höchste Warnstufe Rot. Betroffen waren unter anderem Graz, Graz-Umgebung, Weiz, Leibnitz, Voitsberg, Deutschlandsberg, Leoben, Liezen, Murau und Murtal. Auch Teile der Südoststeiermark sowie Hartberg-Fürstenfeld waren von der Warnung umfasst.

Starkregen und Wind

Die Gewitterfront brachte laut den Experten Starkregen, stürmische Windböen und zahlreiche Blitze mit sich. Skywarn Austria berichtete, dass eine Gewitterlinie am Abend die Weststeiermark erreicht hatte und sich weiter in Richtung Süden bewegte. Dabei konnten Starkregen, Windböen und kräftige Erdblitze auftreten. Eine Verstärkung der Gewitterzellen konnte im weiteren Verlauf nicht ausgeschlossen werden.

Lage bleibt im Blick

Auch Geosphere Austria rechnete am Abend mit Gewittern, die von Nordwesten her über die Steiermark ziehen. Lokal waren stürmische Windböen, kräftiger Regen und viele Blitzeinschläge möglich. In der Nacht sollte sich die Wetterlage vorübergehend beruhigen. Vor allem in der Obersteiermark konnten nach einer kurzen Pause später aber erneut Regenschauer auftreten.