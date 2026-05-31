Gewitterzelle zog durch Graz: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Heftiges Gewitter rund um Graz: Bäume blockierten Straßen und eine A2-Rampe, ein Baum stürzte auf ein Dach. Auch die Schloßbergbahn stand kurz still.

Noch während des Unwetters wurde die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten am Sonntag, dem 31. Mai, um 14.53 Uhr zu mehreren Einsätzen alarmiert. Laut Feuerwehr sorgten die heftigen Niederschläge und starken Sturmböen auch bei den Umlandfeuerwehren für Arbeit. Besonders heikel war ein Einsatz auf der Rampe von der A2 zur A9 in Fahrtrichtung Linz. Dort blockierte ein Baum die gesamte Fahrspur.

Sperre auf Autobahn

Die Rampe musste für die Dauer der Baumbergung komplett gesperrt werden. Durch das rasche Einschreiten konnte laut Feuerwehr ein Verkehrsstau auf der Autobahn verhindert werden. Danach folgten noch weitere Baumbergungen sowie ein Hochwassereinsatz. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken. Im Einsatz standen bei der Feuerwehr Unterpremstätten das RLF, das TLF und der LKW Unterpremstätten. Auch die Polizei war vor Ort.

©Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten | Die Feuerwehr Unterpremstätten musste unter anderem eine durch einen Baum blockierte Rampe von der A2 zur A9 in Fahrtrichtung Linz freimachen.

Baum stürzte auf Dach

Auch die Freiwillige Feuerwehr Judendorf-Straßengel wurde während des Gewitters gefordert. Um 14.37 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus, weil ein umgestürzter Baum quer über einer Fahrbahn lag. Die Feuerwehr entfernte den Baum und machte die Straße wieder sicher befahrbar. Kurz darauf folgte der nächste Einsatz: Ein Baum war auf das Dach eines Gebäudes gestürzt. Gemeinsam mit dem SRF der Freiwilligen Feuerwehr Gratkorn wurde der Baum fachgerecht entfernt und die Gefahrenstelle gesichert.

©Freiwillige Feuerwehr Judendorf-Straßengel

Auch Edelsbachstraße betroffen

Nicht nur Unterpremstätten war betroffen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz wurde am Nachmittag zu einem Einsatz gerufen. Nach dem vorbeiziehenden Unwetter lag ein Baum über der Edelsbachstraße und blockierte die Fahrbahn. Die Feuerwehr entfernte das Hindernis mit einer Motorsäge und reinigte anschließend die Straße.

©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz Die Feuerwehr Eggersdorf bei Graz entfernte nach dem Unwetter einen umgestürzten Baum von der Edelsbachstraße und reinigte danach die Fahrbahn.

Gewitter löst Einsatzserie in Hitzendorf aus

Auch die Freiwillige Feuerwehr Hitzendorf musste nach den starken Gewittern mehrmals ausrücken. Um 15 Uhr ging der Alarm ein: Im Ortsteil Mühlriegl war eine Baumbergung nötig. Direkt danach folgte um 15.45 Uhr ein weiterer Notruf. Mit dem Stichwort „B02-Kleinbrand-Rauch“ wurde die Feuerwehr zu Nachkontrollarbeiten nach einem Kleinbrand in Doblegg alarmiert. Dort kontrollierten die Einsatzkräfte die Stelle mit einer Wärmebildkamera, öffneten die Fassade an der Ausbruchsstelle und überprüften die elektronische Anlage. Ein weiteres Eingreifen war laut Feuerwehr glücklicherweise nicht nötig. Um 17 Uhr war die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt.

©Freiwillige Feuerwehr Hitzendorf | Die kurzzeitig starken Gewitter sorgten in Hitzendorf für mehrere Einsätze: Die Feuerwehr rückte zu einer Baumbergung und zu Nachkontrollarbeiten nach einem Kleinbrand aus.

Schloßbergbahn stand still

Auch in Graz selbst waren die Folgen des Gewitters zu spüren. Die Schloßbergbahn war nach dem starken Gewitter laut Holding Graz vorübergehend nicht im Einsatz. Wer auf den Schloßberg wollte, musste also umplanen. Mittlerweile hat die Schloßbergbahn den Betrieb wieder aufgenommen. Mehr dazu liest du hier: Starkes Gewitter legt Grazer Schloßbergbahn lahm.