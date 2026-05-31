Österreich holt EM-Gold im Footvolley der Frauen in Graz

Österreich darf jubeln: Bei der Thumfort Footvolley Europameisterschaft der Frauen in Graz haben Antonia Missethan und Julia Sauer-Rauch den Titel geholt. Nach den Gruppenspielen am Samstag ging es am Sonntag, dem 31. Mai 2026, für Europas Top-Spielerinnen um alles. Am Ende standen die beiden Österreicherinnen ganz oben. Vor heimischem Publikum sicherten sie sich EM-Gold.

©bolao GmbH Vor heimischer Kulisse holen die Österreicherinnen den EM-Titel gegen Spanien.

Starker Auftakt

Schon im Halbfinale gegen Portugal zeigten Missethan und Sauer-Rauch, dass sie unbedingt ins Finale wollten. Gegen Luisa Gateira und Agatha Salomão erwischten die Österreicherinnen einen Traumstart. Den ersten Satz entschieden sie klar mit 18:4 für sich. Im zweiten Satz hielten die Portugiesinnen deutlich besser dagegen, doch auch hier setzten sich die heimischen Athletinnen mit 18:8 durch.

Finale gegen Spanien

Im großen Finale wartete dann Spanien. Yosy Silva und Keyla Faria waren als starke Gegnerinnen nach Graz gekommen und wurden mit lautem Applaus auf dem Platz begrüßt. Sie hatten sich zuvor gegen Bella Salvatori und Luiza Gonçalves aus der Schweiz durchgesetzt. Damit standen sich im Endspiel die Favoritinnen-Teams aus Österreich und Spanien gegenüber.

Jubel nach Gewitterpause

Vor dem Finale musste der Spieltag auch eine Gewitterunterbrechung wegstecken. Danach holten Gateira und Salomão aus Portugal in einem spannenden Spiel über drei Sätze Bronze. Im Endspiel blieb es zunächst eng: Missethan und Sauer-Rauch gewannen den ersten Satz mit 18:15. Im zweiten Satz wurden sie vom Publikum getragen und spielten deutlich stärker auf. Mit 18:6 machten sie den Titel fix. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, vor dieser heimischen Kulisse zu spielen”, feierten die heimischen Athletinnen.

Weiter geht’s

Auch abseits des Frauen-Finales war am Sonntag in Graz einiges los. Nach den Schnuppertrainings der Kids-Experience zeigten die besten Burschen- und Mädchenteams aus Ober- und Unterstufe im Schulcup ihr Können. Sportlich geht es schon nächste Woche weiter: Von 5. bis 7. Juni messen sich am Grazer Freiheitsplatz und im Footvolley Paradies in St. Leonhard die besten Männer-Teams aus Europa und Brasilien in der Thumfort League of Champions Graz 1000 powered by Casarista.