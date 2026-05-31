Mindestens acht Autos in Graz zerkratzt: „Auffällige Häufung“

Eine Leserin hat sich exklusiv mit einer dringenden Warnung an 5 Minuten gewandt. In der Austeingasse und rund um den Fröbelpark im Grazer Bezirk Lend sei ihr eine auffällige Häufung beschädigter Fahrzeuge aufgefallen. Auch ihr eigenes Auto wurde dabei zerkratzt. Gegenüber 5 Minuten schildert die Leserin, dass es „deutlich und sehr wahrscheinlich mit einem Schlüssel oder ähnlichem zerkratzt“ wurde. Beim Spazierengehen mit ihrem Hund habe sie am Abend schließlich weitere Fahrzeuge mit ähnlichen Kratzspuren entdeckt.

„Mindestens sieben weitere Fahrzeuge aufgefallen“

„Heute sind uns beim Spazierengehen mit unserem Hund gegen 18 Uhr in derselben Straße, der Austeingasse, mindestens sieben weitere Fahrzeuge aufgefallen, die ebenfalls ähnliche Kratzspuren aufweisen“, so die Leserin weiter. Nach ihrer Wahrnehmung seien „auffällig viele dunkle Fahrzeuge betroffen“. Die Vorfälle dürften sich laut ihr nicht nur auf einen Tag beschränken. „Zumindest wurde uns das auch von bereits mehreren betroffenen Nachbar:innen so mitgeteilt“, erklärt sie gegenüber 5 Minuten.

©Leser | Eine 5-Minuten-Leserin entdeckte beim Spaziergang weitere Fahrzeuge mit ähnlichen Kratzspuren.

Anzeige geplant

Die Betroffene will nun zur Polizei gehen. „Wir werden morgen (Montag, 1. Juni) Anzeige bei der Polizei erstatten und möchten andere mögliche Betroffene darauf aufmerksam machen, ihre Fahrzeuge zu kontrollieren und gegebenenfalls ebenfalls Anzeige zu erstatten“, sagt sie. Wichtig ist ihr dabei: „Uns geht es ausdrücklich nicht darum, öffentlich jemanden zu beschuldigen. Es gibt zwar einen Verdacht, diesen werden wir aber ausschließlich der Polizei mitteilen.“

„Für uns ist die Situation sehr belastend und ärgerlich“

Besonders bitter ist die Situation für die Familie auch finanziell. „Für uns ist die Situation sehr belastend und ärgerlich“, schildert die Leserin. Das beschädigte Auto müsse vorerst so bleiben, „weil eine Reparatur der gesamten Autotür sehr teuer wäre und uns dafür aktuell das Geld fehlt“. Sie beschreibt auch das Gefühl danach: „Besonders frustrierend ist, dass man sich als Betroffene:r sehr machtlos fühlt, wenn das eigene Eigentum beschädigt wird und man keine direkte Handhabe hat.“

„Auto kontrollieren“

Jetzt hofft die Leserin, dass auch andere Betroffene aufmerksam werden. Fahrzeughalter im Bereich Austeingasse, Fröbelpark und Umgebung sollten ihre Autos kontrollieren und sich bei der Polizei melden, falls sie ähnliche Schäden entdecken. „Je mehr Betroffene den Schaden melden, desto eher kann die Häufung erkannt werden“, betont die Leserin gegenüber 5 Minuten abschließend.