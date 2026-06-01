Graz: Linie 62 wird ab Mittwochabend umgeleitet

In Graz-Straßgang müssen Fahrgäste der Linie 62 von 3. bis 5. Juni umplanen. Wegen Bauarbeiten an der Autobahnbrücke und der Sperre der Gradnerstraße kommt es zu Umleitungen.

Von Mittwoch, 3. Juni 2026, ab 19 Uhr bis Freitag, 5. Juni 2026, 7 Uhr wird die Buslinie 62 in beiden Richtungen umgeleitet. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Autobahnbrücke sowie die Sperre der Gradnerstraße. Betroffen sind Fahrgäste in Richtung WKO-WIFI/tim und in Richtung Puntigam. Die Holding Graz informiert dazu genau, welche Strecke die Busse nehmen und welche Haltestellen in dieser Zeit nicht bedient werden können.

Richtung WKO-WIFI

In Richtung WKO-WIFI/tim fahren die Busse ab der Haltestelle Karlsbadergasse anders als gewohnt. Die Route führt über die Gradnerstraße beim Kreisverkehr, die Neuseiersberger Straße, die Hafnerstraße, die Kärntner Straße und die Straßganger Straße. Danach fahren die Busse zur Haltestelle Webling und weiter wie bisher zur Endhaltestelle WKO-WIFI/tim. Für Fahrgäste heißt das: Besonders im Bereich Straßgang müssen Wege zu Ersatzhaltestellen eingeplant werden.

Haltestellen entfallen

Die Haltestelle Kudlichweg wird ersatzweise in der Hafnerstraße vor der Kreuzung mit dem Kudlichweg eingerichtet. Die Haltestelle Bad Straßgang wird ersatzweise in der Hafnerstraße vor der Kreuzung mit der Kärntner Straße eingerichtet. Nicht bedient werden können in dieser Richtung die Haltestellen Straßgang Bahnhof, Gradnerstraße/Straßgang und Straßgang-Zentrum. Diese Haltestellen müssen laut Holding Graz aufgelassen werden.

Richtung Puntigam

Auch in Richtung Puntigam gibt es eine geänderte Strecke. Ab der Haltestelle Bad Straßgang fahren die Busse über die Kärntner Straße, Hafnerstraße, Neuseiersberger Straße und Gradnerstraße zur Haltestelle Karlsbadergasse. Von dort geht es weiter wie bisher zur Endhaltestelle Puntigam. Wer zwischen Straßgang und Puntigam unterwegs ist, sollte sich vor der Fahrt genau anschauen, welche Haltestelle erreichbar ist. Denn in Richtung Puntigam können die Haltestellen Straßgang-Zentrum, Gradnerstraße/Straßgang, Straßgang Bahnhof und Kudlichweg nicht bedient werden. Sie werden während der Umleitung aufgelassen.