Rollator-Fahrer (93) zu Boden gestoßen und ausgeraubt

Der Mann war am Abend unterwegs, als er von hinten attackiert und zu Boden gestoßen wurde. Der Unbekannte flüchtete mit seiner Geldbörse. Jetzt werden Hinweise gesucht, um den mutmaßlichen Täter zu finden.

Am Sonntagabend war der Grazer im Bezirk Lend (Graz, Steiermark) im Bereich der Babenbergerstraße unterwegs. „Dabei stieß ihn plötzlich ein Unbekannter von hinten, woraufhin der Pensionist zu Sturz kam“, so die Polizei. Mit der geraubten Geldbörse flüchtete der bislang unbekannte Mann anschließend in Richtung Bahnhofgürtel.

Zeugen gesucht

Mehrere Zeugen konnten den Vorfall beobachten und gaben zum Teil unterschiedliche Personsbeschreibungen ab. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Unbekannten ein. „Aufgrund der Zeugenangaben ergab sich rasch ein Tatverdacht, welcher bislang jedoch nicht weiter erhärtet werden konnte“, heißt es. Die Polizei sucht deshalb nach weiteren bislang unbekannten Zeugen. Konkret werden etwa die beiden Insassen eines Autos gesucht, die den Raubüberfall offenbar beobachtet haben. Sie standen unmittelbar nach der Tat mit einer weiteren Zeugin auf einem Balkon kurz in Kontakt, hatten die Örtlichkeit vor dem Eintreffen der Polizei jedoch bereits wieder verlassen. Die Ermittlungen laufen weiterhin. Der 93-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.