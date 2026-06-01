Von Thalia bis KFC: Das tut sich jetzt in Graz

In Graz tut sich einiges: Während neue Geschäfte eröffnen, schließen andere ihre Türen. Laut einem aktuellen Bericht zeichnet sich dabei ein klarer Trend ab.

Der Grazer Handelsimmobilienmarkt bleibt in Bewegung. Laut dem aktuellen Bericht von CBRE profitiert die Landeshauptstadt weiterhin von starkem Bevölkerungswachstum, hoher Kaufkraft und einer lebendigen Innenstadt. „Graz zählt mittlerweile zu den spannendsten regionalen Retailmärkten Österreichs“, sagt Christoph Ecker, Director Retail bei CBRE Österreich.

Neueröffnungen in Graz

Vor allem nach Ende der Bauarbeiten in der Grazer Innenstadt werden neue positive Impulse für Handel und Gastronomie erwartet. In den letzten Monaten gab es einige Neueröffnungen und Standortwechsel. So hat etwa Only in der Herrengasse eröffnet, oder auch Manufactum bei Kastner & Öhler. Noch dieses Jahr soll auch Thalia einen neuen Standort am Hauptplatz eröffnen. Auch die Gastronomie wächst weiter: KFC hat am Jakominiplatz eröffnet. Außerdem zieht „60 Seconds to Napoli“ in das ehemalige Vapiano-Lokal ein.

©CBRE In Graz wird eine neue Thalia Filiale eröffnen.

„Wir beobachten in Graz eine klare Entwicklung“

Gleichzeitig kam es aber auch zu ein paar Schließungen. So haben sich unter anderem Benetton und BoConcept aus der Grazer Innenstadt zurückgezogen. Die frei gewordenen Flächen werden teilweise bereits neu genutzt. Laut CBRE gewinnen vor allem Fitness- und Dienstleistungskonzepte zunehmend an Bedeutung. „Wir beobachten in Graz eine klare Entwicklung hin zu stärker konzeptgetriebenen Flächen“, sagt Filzmoser.