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Das Bild auf 5min.at zeigt den Lendkai in Graz.
Zwölf Jugendliche haben die Wande eines Wohnhauses in Graz neugestaltet.
Graz
01/06/2026
Kunstprojekt

Grazer Jugendliche verwandeln Hauswand in buntes Kunstwerk

„Was bedeutet Zuhause für mich?“ Mit dieser Frage haben zwölf Jugendliche ein Wohnhaus in Graz neugestaltet.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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„Was bedeutet Zuhause für mich?“ Mit dieser Frage haben sich zwölf Jugendliche bei einem Graffiti-Workshop am Grazer Lendkai beschäftigt. Gemeinsam mit dem Künstler Christoph Zeugswetter („Monsieur Schabernack“) haben sie dort eine Hauswand neu gestaltet.

Das Projekt „einWANDfrei“

Nach einer Einführung in die Grundlagen des Graffitis haben die Jugendlichen eigene Ideen und Skizzen entwickelt. Am nächsten Tag brachten sie ihre eigenen Interpretationen zum Thema Zuhause auf die Hauswand. Entstanden ist ein buntes Wandbild, das die Vielfalt der Bewohner widerspiegeln und die Nachbarschaft sichtbar machen soll. Der Workshop war Teil des Projekts „einWANDfrei“, das junge Menschen dazu ermutigen soll, den öffentlichen Raum kreativ mitzugestalten. Das Kunstwerk am Wohnhaus Lendkai 89/89a ist ab sofort sehen.

Das Bild auf 5min.at zeigt den Lendkai in Graz.
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Zwölf Jugendliche haben die Wande eines Wohnhauses in Graz neugestaltet.
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