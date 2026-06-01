Grazer Jugendliche verwandeln Hauswand in buntes Kunstwerk

„Was bedeutet Zuhause für mich?“ Mit dieser Frage haben sich zwölf Jugendliche bei einem Graffiti-Workshop am Grazer Lendkai beschäftigt. Gemeinsam mit dem Künstler Christoph Zeugswetter („Monsieur Schabernack“) haben sie dort eine Hauswand neu gestaltet.

Das Projekt „einWANDfrei“

Nach einer Einführung in die Grundlagen des Graffitis haben die Jugendlichen eigene Ideen und Skizzen entwickelt. Am nächsten Tag brachten sie ihre eigenen Interpretationen zum Thema Zuhause auf die Hauswand. Entstanden ist ein buntes Wandbild, das die Vielfalt der Bewohner widerspiegeln und die Nachbarschaft sichtbar machen soll. Der Workshop war Teil des Projekts „einWANDfrei“, das junge Menschen dazu ermutigen soll, den öffentlichen Raum kreativ mitzugestalten. Das Kunstwerk am Wohnhaus Lendkai 89/89a ist ab sofort sehen.