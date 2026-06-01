Europameisterschaft im Poetry Slam kommt nach Graz

Im November 2026 wird Graz erstmals Gastgeber der Poetry-Slam-Europameisterschaft. Damit findet der internationale Wettbewerb der Bühnendichtung zum ersten Mal in Österreich statt.

Veranstalter Yannick Steinkellner: „Nach dem ÖSLAM24, der österreichischen Meisterschaft, sind wir enorm stolz, dass wir 2026 erstmals die Europameisterschaft nach Österreich holen konnten."

Veranstalter Yannick Steinkellner: „Nach dem ÖSLAM24, der österreichischen Meisterschaft, sind wir enorm stolz, dass wir 2026 erstmals die Europameisterschaft nach Österreich holen konnten."

Im November 2026 richtet Graz erstmals die Europameisterschaft im Poetry Slam aus. Damit gastiert der wichtigste Wettbewerb der europäischen Spoken-Word-Szene zum ersten Mal in Österreich. Yannick Steinkellner (Slam Kollektiv Graz, Slam Poet, Autor und Veranstalter der Europameisterschaft) sagt dazu: „Nach dem ÖSLAM24, der österreichischen Meisterschaft, sind wir enorm stolz, dass wir 2026 erstmals die Europameisterschaft nach Österreich holen konnten. Diese Premiere fordert uns organisatorisch sehr. Wir freuen uns aber schon jetzt über die vielen verschiedenen Poetinnen und Veranstalter aus den europäischen Ländern, die nach Graz kommen werden.“

28 Länder, vier Minuten pro Auftritt

Bei dem Bewerb treten die besten Bühnenpoetinnen und -poeten aus insgesamt 28 Nationen gegeneinander an. Jede Person hat vier Minuten Zeit, um das Publikum mit ihren Texten zu überzeugen. Auch Österreich ist vertreten – mit der aktuellen Staatsmeisterin Lia Hartl Anders als bei klassischen Wettbewerben liegt die Entscheidung direkt beim Publikum. Dieses kürt am Ende der Veranstaltung die neue Europameisterin bzw. den neuen Europameister.

Mehrsprachiges Festival mit Live-Übersetzung

Damit alle Beiträge verständlich bleiben, werden die Texte während der Auftritte live ins Deutsche übersetzt und auf eine Leinwand projiziert. So können auch Beiträge in vielen verschiedenen Sprachen gemeinsam erlebt werden.

Termine Halbfinale 1: Freitag, 20. November 2026, 17:00 Uhr (Next Liberty)

Halbfinale 2: Freitag, 20. November 2026, 19:30 Uhr (Next Liberty)

Finale: Samstag, 21. November 2026, 19:30 Uhr (Next Liberty)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2026 um 15:32 Uhr aktualisiert