Unter Drogen: Grazer (29) flüchtete nach Crash von Unfallort

Nach einer Fahrerflucht in Graz-Straßgang hat die Polizei den Lenker ausgeforscht. Der 29-Jährige soll keine gültige Lenkberechtigung gehabt haben und gab an, zum Unfallzeitpunkt unter Suchtmitteleinfluss gestanden zu sein.

Nach einer Fahrerflucht nach einem Auffahrunfall im Grazer Bezirk Straßgang hat die Polizei nun den mutmaßlichen Lenker ausgeforscht. Der Unfall hatte sich am 29. Mai 2026 am Nachmittag auf der Straßganger Straße ereignet. Dabei war es im Kolonnenverkehr zunächst zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem eine 71-jährige Pkw-Lenkerin leicht verletzt wurde. Ihr Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf ein weiteres Auto geschoben. Der bislang unbekannte Lenker flüchtete damals vom Unfallort, nachdem er noch sein Kennzeichen vom Fahrzeug entfernt hatte. 5 Minuten berichtete: Fahrerflucht: Polizei sucht Audi-Fahrer nach Crash in Graz.

Ohne Schein, unter Drogen: Unfall-Lenker ausgeforscht

Im Zuge der Ermittlungen und eines Zeugenaufrufs konnte die Polizei nun einen 29-jährigen Grazer als Fahrer identifizieren. Dieser besitzt schon seit längerem keine Lenkberechtigung mehr. Er gab an, dass er sich zum Unfallszeitpunkt in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand befunden hätte und deshalb geflüchtet sei. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Audi A3.