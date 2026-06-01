Skip to content
Region auswählen:
/ ©Sozialistische Jugend Österreich
v.l.n.r. Zivkovic, Reinbacher, Wally
Beim 41. Verbandstag der Sozialistischen Jugend Österreich in Wien wurde Renée Reinbacher aus Graz in den Verbandsvorstand der SJ-Österreich gewählt. 
Graz
01/06/2026
Renée Reinbacher

Grazerin zieht in Vorstand der SJ Österreich ein

Beim 41. Verbandstag der Sozialistischen Jugend Österreich in Wien wurde die Grazerin Renée Reinbacher in den Verbandsvorstand gewählt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Beim 41. Verbandstag der Sozialistischen Jugend Österreich in Wien wurde Renée Reinbacher aus Graz in den Verbandsvorstand der SJ-Österreich gewählt. „Gerade in Zeiten multipler Krisen braucht es eine starke Sozialistische Jugend. Unsere Aufgabe ist es, jungen Menschen eine Stimme zu geben und gemeinsam für eine gerechte und solidarische Gesellschaft zu kämpfen“, so Reinbacher.

Renée Reinbacher aus Graz in den Bundesvorstand der SJ-Österreich gewählt

Sie möchte sich in der kommenden Periode besonders für den Kampf gegen den zunehmenden Rechtsruck engagieren.„Als Sozialistische Jugend ist es unsere Aufgabe, dem voranschreitenden Rechtsruck entschieden entgegenzutreten. Genau diesen Widerstand möchte ich in den kommenden Jahren mitorganisieren“, so Reinbacher abschließend.

Reinbacher
©Sozialistische Jugend Österreich
Renée Reinbacher aus Graz in den Verbandsvorstand der SJ-Österreich gewählt.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: