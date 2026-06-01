FRiTZi bringt Information und Hilfe für Frauen direkt vor die Haustür

Mit dem Lastenrad „FRiTZi“ bringt die Stadt Graz Informationen und Beratungsangebote direkt zu Frauen in den Stadtteilen. Zwei Mitarbeiterinnen sind dafür im Juni an verschiedenen Standorten unterwegs.

Das Projekt soll den Zugang zu wichtigen Informationen erleichtern - insbesondere für Frauen, die Unterstützungsangebote bisher nicht kennen oder nur schwer erreichen können.

Das Projekt soll den Zugang zu wichtigen Informationen erleichtern - insbesondere für Frauen, die Unterstützungsangebote bisher nicht kennen oder nur schwer erreichen können.

Mit dem mobilen Informationsangebot „FRiTZi“ möchte die Stadt Graz Frauen direkt in ihrem Lebensumfeld erreichen. Dafür sind zwei speziell geschulte Mitarbeiterinnen mit einem Lastenrad in verschiedenen Stadtteilen unterwegs und bieten persönliche Auskünfte sowie Erstberatungen an.

Hilfe auf zwei Rädern

Das Projekt soll den Zugang zu wichtigen Informationen erleichtern – insbesondere für Frauen, die Unterstützungsangebote bisher nicht kennen oder nur schwer erreichen können. Informiert wird unter anderem zu Themen wie Bildung, Gesundheit, Gewaltschutz, rechtlichen Fragen und sozialen Hilfsangeboten. Neben persönlichen Gesprächen werden auch Informationsmaterialien verteilt und Kontakte zu passenden Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen vermittelt. Im Juni macht FRiTZi an mehreren Standorten in Graz Halt, darunter in Parks, Wohnsiedlungen, auf Spielplätzen und bei Veranstaltungen.