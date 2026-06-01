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/ ©Foto Fischer
Das 5min.at zeigt das Projekt Lastenrad Fritzi.
Das Projekt soll den Zugang zu wichtigen Informationen erleichtern - insbesondere für Frauen, die Unterstützungsangebote bisher nicht kennen oder nur schwer erreichen können.
Graz
01/06/2026
Termine im Juni

FRiTZi bringt Information und Hilfe für Frauen direkt vor die Haustür

Mit dem Lastenrad „FRiTZi“ bringt die Stadt Graz Informationen und Beratungsangebote direkt zu Frauen in den Stadtteilen. Zwei Mitarbeiterinnen sind dafür im Juni an verschiedenen Standorten unterwegs.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
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Mit dem mobilen Informationsangebot „FRiTZi“ möchte die Stadt Graz Frauen direkt in ihrem Lebensumfeld erreichen. Dafür sind zwei speziell geschulte Mitarbeiterinnen mit einem Lastenrad in verschiedenen Stadtteilen unterwegs und bieten persönliche Auskünfte sowie Erstberatungen an.

Hilfe auf zwei Rädern

Das Projekt soll den Zugang zu wichtigen Informationen erleichtern – insbesondere für Frauen, die Unterstützungsangebote bisher nicht kennen oder nur schwer erreichen können. Informiert wird unter anderem zu Themen wie Bildung, Gesundheit, Gewaltschutz, rechtlichen Fragen und sozialen Hilfsangeboten. Neben persönlichen Gesprächen werden auch Informationsmaterialien verteilt und Kontakte zu passenden Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen vermittelt. Im Juni macht FRiTZi an mehreren Standorten in Graz Halt, darunter in Parks, Wohnsiedlungen, auf Spielplätzen und bei Veranstaltungen.

Termine im Juni

Mittwoch, 3. Juni 10 bis 13 Uhr Volksgarten | Kiosk & Spielplatz
Dienstag, 9. Juni 14 bis 18 Uhr Am Grünanger | Spielplatz
Sonntag, 14. Juni 10:30 bis 15:30 Uhr Seifenfabrik | Fest für alle
Dienstag, 16. Juni 8 bis 12 Uhr Billa – Alte Poststraße 109
Freitag, 19. Juni 15 bis 19 Uhr Spar – Floßlendplatz
Dienstag, 23. Juni 14 bis 18 Uhr Hasnerplatz | Spielplatz
Freitag, 26. Juni 15 bis 18 Uhr Ghegagasse 27-33 | Siedlungsfest
Montag, 29. Juni 12 bis 15 Uhr Reininghaus | Sprachensommer
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