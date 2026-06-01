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Markthalle Hofbauerplatz
Bereits am 28. Mai wurden die ersten, im Fertigteilwerk in Wiener Neustadt fabrizierten, Stahlbetonstützen angeliefert und montiert.
Graz
01/06/2026
 Stahlbetonstützen

Bau der neuen Markthalle am Hofbauerplatz schreitet voran

Am Hofbauerplatz ist der Bau der neuen Markthalle einen wichtigen Schritt vorangekommen. Mit der Montage der ersten tonnenschweren Stahlbetonstützen wurde ein zentraler Teil der Konstruktion umgesetzt.

von Anja Mandler
2 Minuten Lesezeit(253 Wörter)
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Am Hofbauerplatz nimmt die neue Markthalle sichtbar Gestalt an: Bereits am 28. Mai wurden die ersten, im Fertigteilwerk in Wiener Neustadt fabrizierten, Stahlbetonstützen angeliefert und montiert –ein spektakulärer Arbeitsschritt, der selbst auf erfahrene Baustellenbeobachter Eindruck machte. Aufgrund ihres enormen Gewichts kamen gleich zwei Kräne gleichzeitig zum Einsatz. Trotzdem schwebten die tonnenschweren Elemente beinahe lautlos durch die Luft und wurden millimetergenau auf ihre Position gesetzt.

Erste Stahlbetonstützen für Markthalle montiert

Montiert wurden zwei jeweils 14 Meter lange Hauptträger mit einem Gewicht von je 9,4 Tonnen sowie zwei kürzere Elemente mit je 3,4 Tonnen. Schon jetzt zeichnet sich damit die charakteristische „W“-Form der historischen Marktdächer ab – als prägendes Gestaltungselement, das auch die neue Halle architektonisch wieder aufnimmt.

Markthalle Hofbauerplatz
©Stadt Graz/Fischer
Markthalle Hofbauerplatz
©Stadt Graz/Fischer

Die Stützen wurden auf ein bereits bestehendes Turmgerüst gesetzt, das noch rund drei Wochen vor Ort bleibt. Noch diese Woche werden die Konstruktionen in die Fundamente einbetoniert. Die nächsten Stahlträger sollen – abhängig von der Witterung – am 8. und 9. Juni geliefert und montiert werden. Nächste Chance also für Baustellen-Kibitze. Mit dem aktuellen Baufortschritt wird nun erstmals deutlich sichtbar, wie die neue Markthalle künftig den Hofbauerplatz prägen wird. Der Neubau ersetzt die alte, stark sanierungsbedürftige Konstruktion und soll den Marktstandort langfristig sichern und modernisieren. Es entsteht eine zeitgemäße, offene Halle, die sich architektonisch an der denkmalgeschützten Vorgängerin orientiert und den Hofbauerplatz nachhaltig aufwerten soll. Die Arbeiten sollen bis Ende des Sommers abgeschlossen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2026 um 18:52 Uhr aktualisiert
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