71-Jährige bei Kollision schwer verletzt: Polizei sucht Joggerin

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einer Joggerin bereits am 18. Mai 2026 kamen beide zu Sturz. Wie sich nun herausstellte, erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen.

Die 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins UKH Graz verbracht, wo eine schwere Verletzung festgestellt wurde.

Die 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins UKH Graz verbracht, wo eine schwere Verletzung festgestellt wurde.

Gegen 15 Uhr fuhr eine 71-Jährige aus Graz am 18. Mai 2026 auf einem Geh- und Radweg im Bezirk Puntigam entlang der Westseite der Mur Richtung stadtauswärts. Sie trug einen Fahrradhelm. Die Frau gab an, auf Höhe des Murkraftwerks rechts von einer unbekannten Läuferin überholt worden zu sein. Dabei sei es zu einer Kollision der Beteiligten gekommen und beide stürzten.

71-Jährige schwer verletzt

„Beide gaben gegenseitig vorerst an, nur leicht verletzt zu sein. Plötzlich sei die Joggerin weitergelaufen. Es gab keinen Datenaustausch“, informiert nun die Polizei. Die 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins UKH Graz verbracht, wo eine schwere Verletzung festgestellt wurde.

Beschreibung der Läuferin laut der 71-Jährigen: Frau im Alter von 30-40 Jahre, blonde halblange Haare (offen getragen) ungefähr 165 cm groß, trug eventuell ein lachsfarbenes Shirt und eine lachsfarbene Hose. Zeugen des Unfalls oder die beteiligte Joggerin werden ersucht, sich mit der Verkehrsinspektion 1 unter der Nummer 059133/65 4110 in Verbindung zu setzen.

Beschreibung der Läuferin laut der 71-Jährigen: Frau im Alter von 30-40 Jahre, blonde halblange Haare (offen getragen) ungefähr 165 cm groß, trug eventuell ein lachsfarbenes Shirt und eine lachsfarbene Hose. Zeugen des Unfalls oder die beteiligte Joggerin werden ersucht, sich mit der Verkehrsinspektion 1 unter der Nummer 059133/65 4110 in Verbindung zu setzen.