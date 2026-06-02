Mehr als 1.300 Beratungen: Grazer Verein CHIALA erhält Förderung

Der Grazer Verein CHIALA erhält eine Förderung von 15.000 Euro. Mit dem Geld soll die Sozialberatung für Menschen mit Migrationshintergrund unterstützt werden.

Der Grazer Verein CHIALA erhält eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 15.000 Euro. Die Förderung wurde einstimmig beschlossen und soll einen Teil der anfallenden Personalkosten decken. Der Verein engagiert sich seit fast 20 Jahren für Menschen mit Migrationshintergrund und bietet Unterstützung in unterschiedlichen Lebensbereichen an.

Beratung in vielen Alltagsfragen

Das Angebot richtet sich an Personen, die bei Themen wie Wohnen, Familie, Arbeit, Gesundheit oder im Umgang mit Behörden Unterstützung benötigen. Ziel ist es, Orientierung im österreichischen System zu vermitteln und Menschen bei sozialen Herausforderungen zu begleiten. Besonders Sprachbarrieren und komplexe bürokratische Anforderungen erschweren vielen Betroffenen den Alltag. CHIALA setzt deshalb auf ein niederschwelliges und leicht zugängliches Beratungsangebot. Für die Inanspruchnahme wird lediglich ein Selbstkostenbeitrag von zwei Euro pro Beratung eingehoben.

Brücke zwischen Menschen und Institutionen

Der Verein begleitet Klientinnen und Klienten vor und während behördlicher Verfahren und unterstützt bei der Kommunikation mit öffentlichen Stellen. Dadurch sollen Abläufe vereinfacht und Missverständnisse vermieden werden. Gleichzeitig trägt die frühzeitige Beratung dazu bei, soziale Probleme rascher zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Neben der Stärkung der Selbstständigkeit der Betroffenen leistet CHIALA damit auch einen Beitrag zur Entlastung öffentlicher Einrichtungen.

Mehr als 1.300 Beratungsgespräche im Vorjahr

Wie groß der Bedarf an dem Angebot ist, zeigen die Zahlen aus dem Jahr 2025: Insgesamt führte der Verein 1.312 Beratungsgespräche mit 428 Personen. Mit der nun beschlossenen Förderung soll die wichtige Arbeit des Vereins auch weiterhin abgesichert werden.