Von 19 bis 86 Jahre: KPÖ geht mit 96 Personen in die Graz-Wahl
Die KPÖ Graz hat ihre Wahlliste für die Gemeinderatswahl am 28. Juni präsentiert. Insgesamt 96 Kandidatinnen und Kandidaten, die maximal zulässige Anzahl, treten für die Partei von Bürgermeisterin Elke Kahr an.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Knapp vier Wochen vor der Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni hat die KPÖ ihre Kandidatenliste vorgestellt. Mit insgesamt 96 Personen schöpft die Partei die maximal zulässige Anzahl an Kandidatinnen und Kandidaten aus.
Breite Zusammensetzung der Liste
Unter dem Motto „Wir alle sind Graz“ soll die Wahlliste nach Angaben der Partei die Vielfalt der Grazer Bevölkerung widerspiegeln. Vertreten sind Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, Berufe und Herkunftsländer. Die Liste wurde zudem nach dem Reißverschlussprinzip mit Frauen und Männern besetzt. KPÖ-Spitzenkandidatin und Bürgermeisterin Elke Kahr betonte bei der Präsentation, dass eine ausgewogene Mischung aus verschiedenen Berufs- und Lebensbereichen angestrebt worden sei. Eine Parteimitgliedschaft sei dabei keine Voraussetzung für eine Kandidatur gewesen.
Kandidierende zwischen 19 und 86 Jahren
Die jüngste Kandidatin auf der Liste ist die 19-jährige Studentin Anna Schrettle. Der älteste Kandidat ist der 86-jährige Gert Kosmus. Unter den Kandidierenden finden sich unter anderem Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich, aus der Kreativwirtschaft, Arbeiterinnen und Arbeiter, Selbstständige, Studierende sowie Pensionistinnen und Pensionisten. Zu den Spitzenkandidaten zählen neben Elke Kahr auch Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, Klubobfrau Sahar Mohsenzada sowie Finanzstadtrat Manfred Eber.
Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln vertreten
Nach Angaben der Partei kandidieren auf der Liste zudem Menschen mit familiären Wurzeln in verschiedenen Ländern und Regionen, darunter Afghanistan, Bulgarien, Deutschland, Italien, Griechenland, Rumänien, Ungarn, die Türkei, Kurdistan sowie Staaten des ehemaligen Jugoslawiens. Die KPÖ verweist dabei auf ihr Ziel, ein friedliches und solidarisches Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen in Graz zu fördern.
Fokus auf soziale Themen
Für die Gemeinderatswahl setzt die KPÖ auf die Fortführung ihrer bisherigen Politik. Bürgermeisterin Kahr erklärte, Ziel sei es, den sozialen Schwerpunkt der Stadtpolitik zu erhalten. Im Wahlprogramm betont die Partei Kontinuität und verweist auf die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen. Die Grazerinnen und Grazer wählen am 28. Juni einen neuen Gemeinderat. Die KPÖ stellt dabei erneut die amtierende Bürgermeisterin als Spitzenkandidatin ins Rennen.
Bürgermeisterin Elke Kahr: „Jede Stimme zählt – sie ist notwendig, damit Graz nicht sein soziales Gesicht verliert.“
Die gesamte Liste der KPÖ für den Gemeinderat
- Elke Kahr (1961), Bürgermeisterin
- Robert Krotzer (1987), Stadtrat
- Sahar Mohsenzada (1984), Klubobfrau
- Manfred Eber (1965), Stadtrat
- Daniela Gamsjäger-Katzensteiner (1986), Bürokauffrau
- Thomas Horst Alic (1968), Justizwachebeamter
- Miriam Herlicska (1989), Gebäudetechnikerin
- Philipp Ulrich (1984), Behindertenbetreuer
- Christine Braunersreuther (1974), Lehrerin
- Metin Deveci (1993), Installateur
- Mina Naghibi (1980), Pädagogin
- Christian Sikora (1963), Justizwachbeamter
- Amrei Lässer (1990), Ärztin
- Simon Riedl (2000), Psychologe
- Ulrike Taberhofer (1960), Pensionistin
- David Lexner-Zöhrer (1987), Diplomsozialarbeiter
- Elke Heinrichs (1958), Pensionistin
- Leo Kühberger (1975), Eisenbahner
- Karin Reimelt (1969), Juristin
- Florian Dinius (1985), Maschinenbauingenieur
- Viktoria Grubelnik (1998), Sozialarbeiterin
- Christopher Fröch (1985), Vertragsbediensteter
- Nathalie Moser (1986), Sozialpädagogin
- Alexander Frühwirth (1987), ÖBB Mitarbeiter
- Roberta Della Valle (1986), Dolmetscherin
- Rene Müller (1988), Sales Manager
- Anna Bürgl (1994), Lehrerin
- Xaver Lässer (1999), Augenoptiker
- Ines Konrad (1993), Vertragsbedienstete
- Markus Hohnjec (1982), Arbeiterbetriebsrat
- Lucy Burgstaller (1995), Softwareentwicklerin
- Christian Stenner (1958), Pensionist
- Gudrun Haller (1965), Pensionistin
- Hans-Peter Meister (1955), Pensionist
- Mikerem Ramadani (1969), Selbstständig
- Gert Kosmus (1939), Pensionist
- Dženana Bešlagić (1988), Büroangestellte
- Konstantinos Tzivanopoulos (1983), Angestellter
- Rojda Gürel-Kaya (1996), Sozialarbeiterin
- Markus Kaufmann (1996), Einzelhandelskaufmann
- Heide Bekhit (1966), Vertragsbedienstete
- Christopher Hirtler (1997), Angestellter
- Anna Schrettle (2005), Studentin
- Hubert Kulmer (1956), Pensionist
- Tanja Waldeck (1986), Lehrerin
- Andreas Zettler (1982), Programmierer
- Lore Roßoll (1944), Pensionistin
- Alfred Strutzenberger (1965), Vertragsbediensteter
- Daniela Stampler (1980), Angestellte
- Lubomir Surnev (1988), Angestellter
- Eva Maria Jaritz (1982), Informatikerin
- Julian Flores (1989), Buchhandelsangestellter
- Francesca Ciociola (1993), Freizeitpädagogin
- Nenad Savić (1989), Bauingenieur
- Anna Luka Brandstätter (2006), Studentin
- Paul Hagn (2001), Archivar
- Annelies Rieger (1944), Pensionistin
- Ghulam Mohsenzada (1954), Pensionist
- Iris Kaloo-Müller (1980), Sozialpädagogin
- Simon Gostentschnigg (1997), Grafiker
- Ida Sophie Grafinger (2003), Kellnerin
- Christian Masser (1966), Musiker
- Cvjetana Lovrić (1957), Pensionistin
- Herbert Piber (1948), Pensionist
- Johanna Jaklitsch (1998), Freizeitpädagogin
- David Peschir (1995), Angestellter
- Zsófia Heinemann (1997), Sozialbetreuerin
- Jonas König (2001), Elektrotechniker
- Lydia Bißmann (1978), Angestellte
- Matthias Gergetz (1992), Diplomkrankenpfleger
- Gabriele Temmel (1968), Kinderbetreuerin
- Hanno Wisiak (1981), Bezirksvorsteher
- Irmtraud Kühnelt (1973), Lehrerin
- Günther Mesarič (1959), Tischler
- Kerstin Kapp (1985), Sozialpädagogin
- Milan Lovrić (1962), Produktionsmitarbeiter
- Elisabeth Zeiler (1968), Ladnerin
- Christian Carli (1977), Bezirksvorsteher
- Cathrin Mariacher (1983), Angestellte
- Michael Eigner-Rothe (1984), Bezirksvorsteher
- Vera Hartmann (1990), Angestellte
- Lukas Georg Hartleb (1996), Soziologe
- Karin Gruber (1960), Pensionistin
- Mario Rossmann (1996), Bezirksvorsteher
- Ruth Masser (1945), Pensionistin
- Tobias Ulrich (1987), Lehrer
- Gertraud Mocharitsch-Meister (1955), Pensionistin
- Lukas Mayer (1995), Technischer Zeichner
- Gabriele Sahin-Koller (1959), Pensionistin
- Stephan Kraus (1989), Pflegeassistent
- Erika Lässer-Rotter (1961), Malerin
- Amir Ballaj (1974), Angestellter
- Claudia Klimt-Weithaler (1971), Klubobfrau
- Arnold Weidinger (1955), Pensionist
- Ingeborg Bergmann (1957), Pensionistin
- Alexander Melinz (1989), Landtagsabgeordneter