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KPÖ Graz präsentiert volle Wahlliste mit 96 Kandidatinnen und Kandidaten.
Graz
02/06/2026
Kandidatenliste

Von 19 bis 86 Jahre: KPÖ geht mit 96 Personen in die Graz-Wahl

Die KPÖ Graz hat ihre Wahlliste für die Gemeinderatswahl am 28. Juni präsentiert. Insgesamt 96 Kandidatinnen und Kandidaten, die maximal zulässige Anzahl, treten für die Partei von Bürgermeisterin Elke Kahr an.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
2 Minuten Lesezeit(354 Wörter)
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Knapp vier Wochen vor der Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni hat die KPÖ ihre Kandidatenliste vorgestellt. Mit insgesamt 96 Personen schöpft die Partei die maximal zulässige Anzahl an Kandidatinnen und Kandidaten aus.

Breite Zusammensetzung der Liste

Unter dem Motto „Wir alle sind Graz“ soll die Wahlliste nach Angaben der Partei die Vielfalt der Grazer Bevölkerung widerspiegeln. Vertreten sind Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, Berufe und Herkunftsländer. Die Liste wurde zudem nach dem Reißverschlussprinzip mit Frauen und Männern besetzt. KPÖ-Spitzenkandidatin und Bürgermeisterin Elke Kahr betonte bei der Präsentation, dass eine ausgewogene Mischung aus verschiedenen Berufs- und Lebensbereichen angestrebt worden sei. Eine Parteimitgliedschaft sei dabei keine Voraussetzung für eine Kandidatur gewesen.

Kandidierende zwischen 19 und 86 Jahren

Die jüngste Kandidatin auf der Liste ist die 19-jährige Studentin Anna Schrettle. Der älteste Kandidat ist der 86-jährige Gert Kosmus. Unter den Kandidierenden finden sich unter anderem Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich, aus der Kreativwirtschaft, Arbeiterinnen und Arbeiter, Selbstständige, Studierende sowie Pensionistinnen und Pensionisten. Zu den Spitzenkandidaten zählen neben Elke Kahr auch Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, Klubobfrau Sahar Mohsenzada sowie Finanzstadtrat Manfred Eber.

Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln vertreten

Nach Angaben der Partei kandidieren auf der Liste zudem Menschen mit familiären Wurzeln in verschiedenen Ländern und Regionen, darunter Afghanistan, Bulgarien, Deutschland, Italien, Griechenland, Rumänien, Ungarn, die Türkei, Kurdistan sowie Staaten des ehemaligen Jugoslawiens. Die KPÖ verweist dabei auf ihr Ziel, ein friedliches und solidarisches Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen in Graz zu fördern.

Fokus auf soziale Themen

Für die Gemeinderatswahl setzt die KPÖ auf die Fortführung ihrer bisherigen Politik. Bürgermeisterin Kahr erklärte, Ziel sei es, den sozialen Schwerpunkt der Stadtpolitik zu erhalten. Im Wahlprogramm betont die Partei Kontinuität und verweist auf die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen. Die Grazerinnen und Grazer wählen am 28. Juni einen neuen Gemeinderat. Die KPÖ stellt dabei erneut die amtierende Bürgermeisterin als Spitzenkandidatin ins Rennen.

Bürgermeisterin Elke Kahr: „Jede Stimme zählt – sie ist notwendig, damit Graz nicht sein soziales Gesicht verliert.“

Die gesamte Liste der KPÖ für den Gemeinderat

  1. Elke Kahr (1961), Bürgermeisterin
  2. Robert Krotzer (1987), Stadtrat
  3. Sahar Mohsenzada (1984), Klubobfrau
  4. Manfred Eber (1965), Stadtrat
  5. Daniela Gamsjäger-Katzensteiner (1986), Bürokauffrau
  6. Thomas Horst Alic (1968), Justizwachebeamter
  7. Miriam Herlicska (1989), Gebäudetechnikerin
  8. Philipp Ulrich (1984), Behindertenbetreuer
  9. Christine Braunersreuther (1974), Lehrerin
  10. Metin Deveci (1993), Installateur
  11. Mina Naghibi (1980), Pädagogin
  12. Christian Sikora (1963), Justizwachbeamter
  13. Amrei Lässer (1990), Ärztin
  14. Simon Riedl (2000), Psychologe
  15. Ulrike Taberhofer (1960), Pensionistin
  16. David Lexner-Zöhrer (1987), Diplomsozialarbeiter
  17. Elke Heinrichs (1958), Pensionistin
  18. Leo Kühberger (1975), Eisenbahner
  19. Karin Reimelt (1969), Juristin
  20. Florian Dinius (1985), Maschinenbauingenieur
  21. Viktoria Grubelnik (1998), Sozialarbeiterin
  22. Christopher Fröch (1985), Vertragsbediensteter
  23. Nathalie Moser (1986), Sozialpädagogin
  24. Alexander Frühwirth (1987), ÖBB Mitarbeiter
  25. Roberta Della Valle (1986), Dolmetscherin
  26. Rene Müller (1988), Sales Manager
  27. Anna Bürgl (1994), Lehrerin
  28. Xaver Lässer (1999), Augenoptiker
  29. Ines Konrad (1993), Vertragsbedienstete
  30. Markus Hohnjec (1982), Arbeiterbetriebsrat
  31. Lucy Burgstaller (1995), Softwareentwicklerin
  32. Christian Stenner (1958), Pensionist
  33. Gudrun Haller (1965), Pensionistin
  34. Hans-Peter Meister (1955), Pensionist
  35. Mikerem Ramadani (1969), Selbstständig
  36. Gert Kosmus (1939), Pensionist
  37. Dženana Bešlagić (1988), Büroangestellte
  38. Konstantinos Tzivanopoulos (1983), Angestellter
  39. Rojda Gürel-Kaya (1996), Sozialarbeiterin
  40. Markus Kaufmann (1996), Einzelhandelskaufmann
  41. Heide Bekhit (1966), Vertragsbedienstete
  42. Christopher Hirtler (1997), Angestellter
  43. Anna Schrettle (2005), Studentin
  44. Hubert Kulmer (1956), Pensionist
  45. Tanja Waldeck (1986), Lehrerin
  46. Andreas Zettler (1982), Programmierer
  47. Lore Roßoll (1944), Pensionistin
  48. Alfred Strutzenberger (1965), Vertragsbediensteter
  49. Daniela Stampler (1980), Angestellte
  50. Lubomir Surnev (1988), Angestellter
  51. Eva Maria Jaritz (1982), Informatikerin
  52. Julian Flores (1989), Buchhandelsangestellter
  53. Francesca Ciociola (1993), Freizeitpädagogin
  54. Nenad Savić (1989), Bauingenieur
  55. Anna Luka Brandstätter (2006), Studentin
  56. Paul Hagn (2001), Archivar
  57. Annelies Rieger (1944), Pensionistin
  58. Ghulam Mohsenzada (1954), Pensionist
  59. Iris Kaloo-Müller (1980), Sozialpädagogin
  60. Simon Gostentschnigg (1997), Grafiker
  61. Ida Sophie Grafinger (2003), Kellnerin
  62. Christian Masser (1966), Musiker
  63. Cvjetana Lovrić (1957), Pensionistin
  64. Herbert Piber (1948), Pensionist
  65. Johanna Jaklitsch (1998), Freizeitpädagogin
  66. David Peschir (1995), Angestellter
  67. Zsófia Heinemann (1997), Sozialbetreuerin
  68. Jonas König (2001), Elektrotechniker
  69. Lydia Bißmann (1978), Angestellte
  70. Matthias Gergetz (1992), Diplomkrankenpfleger
  71. Gabriele Temmel (1968), Kinderbetreuerin
  72. Hanno Wisiak (1981), Bezirksvorsteher
  73. Irmtraud Kühnelt (1973), Lehrerin
  74. Günther Mesarič (1959), Tischler
  75. Kerstin Kapp (1985), Sozialpädagogin
  76. Milan Lovrić (1962), Produktionsmitarbeiter
  77. Elisabeth Zeiler (1968), Ladnerin
  78. Christian Carli (1977), Bezirksvorsteher
  79. Cathrin Mariacher (1983), Angestellte
  80. Michael Eigner-Rothe (1984), Bezirksvorsteher
  81. Vera Hartmann (1990), Angestellte
  82. Lukas Georg Hartleb (1996), Soziologe
  83. Karin Gruber (1960), Pensionistin
  84. Mario Rossmann (1996), Bezirksvorsteher
  85. Ruth Masser (1945), Pensionistin
  86. Tobias Ulrich (1987), Lehrer
  87. Gertraud Mocharitsch-Meister (1955), Pensionistin
  88. Lukas Mayer (1995), Technischer Zeichner
  89. Gabriele Sahin-Koller (1959), Pensionistin
  90. Stephan Kraus (1989), Pflegeassistent
  91. Erika Lässer-Rotter (1961), Malerin
  92. Amir Ballaj (1974), Angestellter
  93. Claudia Klimt-Weithaler (1971), Klubobfrau
  94. Arnold Weidinger (1955), Pensionist
  95. Ingeborg Bergmann (1957), Pensionistin
  96. Alexander Melinz (1989), Landtagsabgeordneter
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