Von 19 bis 86 Jahre: KPÖ geht mit 96 Personen in die Graz-Wahl

Die KPÖ Graz hat ihre Wahlliste für die Gemeinderatswahl am 28. Juni präsentiert. Insgesamt 96 Kandidatinnen und Kandidaten, die maximal zulässige Anzahl, treten für die Partei von Bürgermeisterin Elke Kahr an.

Knapp vier Wochen vor der Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni hat die KPÖ ihre Kandidatenliste vorgestellt. Mit insgesamt 96 Personen schöpft die Partei die maximal zulässige Anzahl an Kandidatinnen und Kandidaten aus.

Breite Zusammensetzung der Liste

Unter dem Motto „Wir alle sind Graz“ soll die Wahlliste nach Angaben der Partei die Vielfalt der Grazer Bevölkerung widerspiegeln. Vertreten sind Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, Berufe und Herkunftsländer. Die Liste wurde zudem nach dem Reißverschlussprinzip mit Frauen und Männern besetzt. KPÖ-Spitzenkandidatin und Bürgermeisterin Elke Kahr betonte bei der Präsentation, dass eine ausgewogene Mischung aus verschiedenen Berufs- und Lebensbereichen angestrebt worden sei. Eine Parteimitgliedschaft sei dabei keine Voraussetzung für eine Kandidatur gewesen.

Kandidierende zwischen 19 und 86 Jahren

Die jüngste Kandidatin auf der Liste ist die 19-jährige Studentin Anna Schrettle. Der älteste Kandidat ist der 86-jährige Gert Kosmus. Unter den Kandidierenden finden sich unter anderem Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich, aus der Kreativwirtschaft, Arbeiterinnen und Arbeiter, Selbstständige, Studierende sowie Pensionistinnen und Pensionisten. Zu den Spitzenkandidaten zählen neben Elke Kahr auch Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, Klubobfrau Sahar Mohsenzada sowie Finanzstadtrat Manfred Eber.

Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln vertreten

Nach Angaben der Partei kandidieren auf der Liste zudem Menschen mit familiären Wurzeln in verschiedenen Ländern und Regionen, darunter Afghanistan, Bulgarien, Deutschland, Italien, Griechenland, Rumänien, Ungarn, die Türkei, Kurdistan sowie Staaten des ehemaligen Jugoslawiens. Die KPÖ verweist dabei auf ihr Ziel, ein friedliches und solidarisches Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen in Graz zu fördern.

Fokus auf soziale Themen

Für die Gemeinderatswahl setzt die KPÖ auf die Fortführung ihrer bisherigen Politik. Bürgermeisterin Kahr erklärte, Ziel sei es, den sozialen Schwerpunkt der Stadtpolitik zu erhalten. Im Wahlprogramm betont die Partei Kontinuität und verweist auf die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen. Die Grazerinnen und Grazer wählen am 28. Juni einen neuen Gemeinderat. Die KPÖ stellt dabei erneut die amtierende Bürgermeisterin als Spitzenkandidatin ins Rennen.

Bürgermeisterin Elke Kahr: „Jede Stimme zählt – sie ist notwendig, damit Graz nicht sein soziales Gesicht verliert.“