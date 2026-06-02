GAK-Profi fährt zur WM: Jacob Italiano im Kader Australiens

Für Jacob Italiano geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Der Außenverteidiger des Grazer AK wurde von Australiens Nationalteam für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika nominiert. Das gab der Verein am Montag bekannt. Der 24-Jährige zählte in der abgelaufenen Saison zu den konstantesten Spielern des GAK. Mit seinen Leistungen auf der rechten Außenbahn empfahl er sich immer wieder für Einsätze im Nationalteam der sogenannten „Socceroos“. Der Verein hob insbesondere seine Verlässlichkeit, seinen Einsatzwillen und seine konstanten Auftritte hervor. Unvergessen bleibt dabei auch sein Hattrick gegen die WSG Tirol, mit dem Italiano in der vergangenen Saison für ein besonderes Highlight sorgte.

Direkt ins Nationalteam-Camp

Lange Zeit zum Durchschnaufen blieb dem Australier nach Saisonende nicht. Bereits zwei Tage nach dem letzten Pflichtspiel machte sich Italiano auf den Weg ins Trainingslager der Nationalmannschaft, um die Vorbereitung auf das Großturnier aufzunehmen. Für den Verteidiger ist es der bisher größte Meilenstein seiner Karriere. Mit der Einberufung zählt er nun offiziell zum Aufgebot Australiens für die Weltmeisterschaft.