Skip to content
Region auswählen:
/ ©Tomas Cseh
Bild auf 5min.at zeigt einen Handballspieler.
Graz geht befreit ins Finale gegen Bregenz.
Graz
02/06/2026
HLA MEISTERLIGA

Letztes Heimspiel der Saison: HSG will mit Sieg abschließen

Zum Abschluss der HLA MEISTERLIGA empfängt die HSG Holding Graz am Mittwoch Bregenz Handball. Nach dem fixierten Klassenerhalt will das Team die Saison im Raiffeisen Sportpark mit einem Heimsieg beenden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(199 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Am Mittwoch steht für die HSG Holding Graz das letzte Spiel der Saison in der HLA MEISTERLIGA auf dem Programm. Um 18.30 Uhr treffen die Grazer im Raiffeisen Sportpark auf Bregenz Handball. Nach zwei Siegen in den vergangenen beiden Partien hat die HSG den Klassenerhalt bereits vorzeitig fixiert. Damit kann die Mannschaft ohne Tabellen- oder Abstiegsdruck in das letzte Spiel der Saison gehen. Trotz der gesicherten Ausgangslage will das Team die Spielzeit mit einem Erfolg vor heimischem Publikum abschließen. Spieler Paul Offner betont, man habe sich vorgenommen, die Saison gemeinsam mit den Fans mit einem Heimsieg zu beenden.

Auch Bregenz mit erfolgreicher Schlussphase

Auch der kommende Gegner aus Vorarlberg hat den Klassenerhalt bereits geschafft. Bregenz Handball sicherte sich am vergangenen Wochenende mit einem Auswärtssieg beim UHC Hollabrunn die entscheidenden Punkte und fixierte damit den Verbleib in der Liga. Gleichzeitig bedeutete das Ergebnis den Abstieg der Niederösterreicher in die HLA CHALLENGE. Trotz der sportlich fehlenden Bedeutung rechnet die HSG mit einem umkämpften Spiel. Trainer Risto Arnaudovski erwartet einen hochmotivierten Gegner und eine intensive Begegnung über die vollen 60 Minuten. Anpfiff im Raiffeisen Sportpark Graz ist um 18.30 Uhr.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: