Letztes Heimspiel der Saison: HSG will mit Sieg abschließen

Am Mittwoch steht für die HSG Holding Graz das letzte Spiel der Saison in der HLA MEISTERLIGA auf dem Programm. Um 18.30 Uhr treffen die Grazer im Raiffeisen Sportpark auf Bregenz Handball. Nach zwei Siegen in den vergangenen beiden Partien hat die HSG den Klassenerhalt bereits vorzeitig fixiert. Damit kann die Mannschaft ohne Tabellen- oder Abstiegsdruck in das letzte Spiel der Saison gehen. Trotz der gesicherten Ausgangslage will das Team die Spielzeit mit einem Erfolg vor heimischem Publikum abschließen. Spieler Paul Offner betont, man habe sich vorgenommen, die Saison gemeinsam mit den Fans mit einem Heimsieg zu beenden.

Auch Bregenz mit erfolgreicher Schlussphase

Auch der kommende Gegner aus Vorarlberg hat den Klassenerhalt bereits geschafft. Bregenz Handball sicherte sich am vergangenen Wochenende mit einem Auswärtssieg beim UHC Hollabrunn die entscheidenden Punkte und fixierte damit den Verbleib in der Liga. Gleichzeitig bedeutete das Ergebnis den Abstieg der Niederösterreicher in die HLA CHALLENGE. Trotz der sportlich fehlenden Bedeutung rechnet die HSG mit einem umkämpften Spiel. Trainer Risto Arnaudovski erwartet einen hochmotivierten Gegner und eine intensive Begegnung über die vollen 60 Minuten. Anpfiff im Raiffeisen Sportpark Graz ist um 18.30 Uhr.