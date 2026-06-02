Lichtenberger bleibt beim GAK: „Solche Spieler findet man nicht mehr so oft“

Der 30-jährige Oberösterreicher wechselte im Sommer 2023 an die Mur und trug in der Aufstiegssaison von Beginn an eine tragende Rolle. In 27 Partien gelangen dem quirligen Mittelfeldspieler 13 Scorerpunkte. Auch das höhere Niveau in der Bundesliga konnte Lichtenberger nicht davor bremsen, regelmäßig abzuliefern. Acht Tore und sieben Assists stehen dem Linksfuß zu Buche, darunter das Traumtor am letzten Spieltag gegen den FC Blau-Weiß Linz, das den Weg zum Klassenerhalt ebnete. Mit seinen Leistungen der letzten Wochen machte der Zehner selbstverständlich auf sich aufmerksam.

„Einer der letzten ‚Strassenkicker‘ mit dem gewissen Etwas“

Dennoch konnte Sportdirektor Tino Wawra ihn davon überzeugen, den gemeinsamen Weg weiterzugehen und beim GAK zu bleiben: „Ich bin sehr froh, dass Lichti sich für den gemeinsamen Weg mit dem GAK entschieden hat. Er ist für mich noch einer der letzten ‚Strassenkicker‘ mit dem gewissen Etwas, der auch mal etwas völlig Unerwartetes macht – solche Spieler findet man nicht mehr so oft in Österreich. Ich hoffe auch, dass er die Konstanz aus den letzten 10 Spielen in die neue Saison mitnimmt, denn dann werden wir wieder viel Freude mit ihm haben.“

Lichtenberger bleibt weitere zwei Jahre in Graz

Christian Lichtenberger freut sich über das Vertrauen des gesamten Vereins: „Es freut mich, dass das Kapitel GAK noch nicht beendet ist und um weitere zwei Saisonen länger wird. Ich fühle mich sehr wohl in Graz und bin mit vielen Wegbegleitern im Verein extrem zusammengewachsen. Ich kann’s kaum erwarten, dass es schon bald wieder losgeht.“