„Du bist nicht allein“ – Hunderte Motorräder setzen Zeichen

Hunderte Motorradfahrer haben beim vierten Fellows Ride Graz ein starkes Zeichen für psychische Gesundheit gesetzt. Mit der Ausfahrt möchte man vor allem auf eines aufmerksam machen …

Mit einer klaren Botschaft sind am 30. Mai hunderte Motorradfahrer vom Grazer Hauptplatz zum vierten Fellows Ride Graz gestartet. Die Ausfahrt führte heuer bis zum Red Bull Ring und setzte damit ein sichtbares Zeichen für psychische Gesundheit und gegen die Stigmatisierung von Depressionen. Die Veranstaltung ist Teil der Grazer Initiative „Du bist nicht allein“, die vom Gesundheitsamt seit mehreren Jahren durchgeführt wird.

©KPÖ Beim Fellows Ride Graz 2026 setzten hunderte Motorradfahrer:innen mit einer gemeinsamen Ausfahrt vom Grazer Hauptplatz bis zum Red Bull Ring ein starkes Zeichen für psychische Gesundheit.

Freude und Engagement

„Gerade, wenn es einem schlecht geht, braucht es Nähe und das Gefühl, gesehen und gehört zu werden. Reden wir darüber: am Stammtisch, auf der Parkbank oder eben beim Motorradfahren“, so Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) zu Beginn der Veranstaltung. Der Fellows Ride verbindet die Freude am Motorradfahren mit gesellschaftlichem Engagement.

Spenden für den guten Zweck

Gleichzeitig wurden Spenden für den Verein WEiL – Weiter im Leben gesammelt, der Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. Mit dem Fellows Ride macht Graz Jahr für Jahr sichtbar, was für die seelische Gesundheit wichtig ist: miteinander reden, aufeinander achten und zeigen, dass niemand mit psychischen Belastungen allein bleiben muss.