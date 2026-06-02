Demenz-Wegweiser bietet neue Hilfe für Betroffene in Graz

Tausende Menschen leiden an Demenz. Unterstützung erhalten sie meist von Angehörigen, doch die Lebenssituation kann oft herausfordernd sein. Dafür gibt es jetzt ein Hilfstool.

In der Steiermark leben aktuell etwa rund 21.000 Menschen mit Demenz, bis 2050 könnte die Zahl auf über 35.000 ansteigen. Hinter jeder Erkrankung stehen meistens Angehörige, die Betreuung, Unterstützung und Verantwortung übernehmen. Im neuen Demenz-Wegweiser Graz wurden deshalb wichtige Informationen und Anlaufstellen gesammelt um Betroffenen und ihren Familien Orientierung in einer oft herausfordernden Lebenssituation zu bieten.

„Viele Angehörige erleben Verunsicherung“

„Eine Demenzdiagnose verändert das Leben von einem Tag auf den anderen. Viele Betroffene und Angehörige wissen zunächst nicht, an wen sie sich wenden können“, betont Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ). „Genau hier setzt der Demenz-Wegweiser an. Er schafft Orientierung, macht bestehende Angebote sichtbar und hilft dabei, rasch die passende Unterstützung zu finden.“ Auch Claudia Knopper von der Steirischen Alzheimerhilfe unterstreicht: „Viele Angehörige erleben nach einer Demenzdiagnose zunächst Verunsicherung. Oft beginnt eine belastende Suche nach Informationen, Beratung und konkreter Unterstützung.“

Zugang zu Hilfe erleichtern

Die aktualisierte dritte Auflage informiert über Demenzformen und Warnsignale, Diagnosemöglichkeiten, Gedächtnisambulanzen, Therapieangebote, Prävention, mobile Dienste, Tageszentren sowie rechtliche und finanzielle Fragen. Ziel ist es, bestehende Unterstützungsangebote sichtbar zu machen und den Zugang zu Hilfe zu erleichtern.

Frühe Diagnose ist wichtig

Ein Schwerpunkt der neuen Auflage ist die Bedeutung einer frühen Diagnose. Neue Entwicklungen in der Behandlung der Alzheimer-Demenz zeigen, wie wichtig eine rechtzeitige Abklärung geworden ist. Der Wegweiser informiert über Diagnosemöglichkeiten, Gedächtnisambulanzen und aktuelle Therapieansätze. Gleichzeitig rücken Prävention, Bewegung, soziale Kontakte und gesellschaftliche Teilhabe stärker in den Mittelpunkt. Der Demenz-Wegweiser Graz erscheint in seiner dritten Auflage und ist kostenlos. Er ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zahlreicher Organisationen und Fachpersonen im Netzwerk „vergissdeinnicht – Demenzhilfe“, das Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in Graz unterstützt.