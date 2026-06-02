Jetzt Fix: Matthias Gragger wechselt zum GAK nach Graz

Der Salzburger hat zuvor sieben Jahre lang das Nachwuchssystem von RB Salzburg durchlaufen, ehe er im Alter von 16 Jahren zur Akademie der SV Ried wechselte. Bei den Oberösterreichern schaffte er dann den Durchbruch bis in die Kampfmannschaft und absolvierte 32 Pflichtspiele, davon 29 in der Bundesliga. Im Jänner 2025 erfolgte der Wechsel ins Mostviertel zum SKU Amstetten, wo er sofort zum Stammpersonal zählte. Dort verpasste er heuer nur zwei Partien.

Wawra: „Er ist körperlich in einem Top-Zustand“

Jetzt möchte Gragger ein neues Kapitel in der Steiermark aufschlagen. Der 1,88 Meter große Defensivspieler kann sowohl als Innen- als auch als Außenverteidiger agieren. „Mit Matthias bekommen wir einen universell einsetzbaren Spieler, der in unserem System auf drei Positionen spielen kann. Er ist körperlich in einem Top-Zustand, kann sehr intensiv und viel laufen und hat mich auch durch seine Mentalität und seinen Willen überzeugt“, sagt Sportdirektor Tino Wawra.

Gragger über den Wechsel: „Ich kann es kaum erwarten“

Matthias Gragger über seinen Wechsel zu den Roten: „Ich freue mich, dass das mit dem GAK geklappt hat und bin schon sehr gespannt auf die kommenden Wochen und Monate. Der GAK ist ein Traditionsverein mit tollen Fans, ich kann es also kaum erwarten, zum ersten Mal im Stadion Graz-Liebenau aufzulaufen.“ Graggers Wechsel von Amstetten nach Graz erfolgt ablösefrei, der 24-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2028.